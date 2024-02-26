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Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı mask
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 Şub 2024 - 19:43 - Spor

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