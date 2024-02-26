Çağlar, Fred, King ve İrfan Can Kahveci yer almadı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında yarın saat 20.45'te deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak maçın oynanacağı kente hareket etti.

Çağlar Söyüncü ve Fred'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Joshua King ve İrfan Can Kahveci kafilede yer almadı.

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Efekan Karayazı, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı