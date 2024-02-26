Çocuklara özgüven kazandırmanın 6 yolu

Uzman Psikolog Hatice Börek, ''Çocuklara özgüven kazandırmak, onların yaşam boyu sürecek sağlıklı ilişkiler kurmalarına ve zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olabilir. Bu süreçte, sevgi dolu bir ortam, destekleyici bir iletişim ve sorumluluk alma fırsatları, çocukların sağlıklı bir özgüven geliştirmelerine katkıda bulunacaktır'' dedi.

KABUL EDİCİ BİR ORTAM YARATIN

Çocuklar, oldukları gibi kabul edildiklerini hissettiklerinde özgüven geliştirmeye daha yatkındır. Ebeveynler ve eğitimciler, çocukları benzersiz özellikleriyle sevgiyle karşılamalı ve onlara duygusal destek sunmalıdır.

BAŞARILARI KUTLAYIN, HATALARI ÖĞRENME FIRSATI OLARAK DEĞERLENDİRİN

Çocuklar, başarılarını kutladıklarında ve hatalarını olumlu bir şekilde değerlendirdiklerinde özgüvenleri artar. Onlara, başarısızlıkla baş etme ve hatalardan öğrenme konusunda cesaret vermek, olumlu bir özgüven inşası için temel oluşturur.

SORUMLULUK VE BAĞIMSIZLIK İMKANI TANIYIN

Çocukların sorumluluk alması ve bağımsızlık kazanması, özgüvenlerini güçlendirebilir. Basit görevlerle başlayarak, çocuklara kendi kararlarını almaları için fırsat tanımak, onların kendine güvenmelerini destekler.

İLETİŞİMİ TEŞVİK EDİN

Açık ve etkili iletişim, çocukların duygusal ihtiyaçlarını ifade etmelerine ve başkalarıyla etkileşim kurmalarına yardımcı olur. Ebeveynler ve eğitimciler, çocukların hissettiklerini anlamaya çalışmalı ve onların duygusal ifade becerilerini geliştirmelerine destek olmalıdır.

BAŞKALARINA YARDIM ETME FIRSATLARI SUNUN

Çocuklara başkalarına yardım etme ve empati geliştirme fırsatları sunmak, onların kendi değerlerini ve toplumlarına katkılarını anlamalarına yardımcı olabilir. Bu tür deneyimler, çocuklara güçlü bir özgüven duygusu kazandırabilir.

OLUMLU KENDİ İMAJINI GÜÇLENDİRİN

Çocukların olumlu bir kendilik imajı geliştirmelerini desteklemek, özgüvenlerini artırabilir. Başarılı oldukları durumları vurgulamak ve onların güçlü yanlarına odaklanmak, olumlu bir içsel konuşma modeli oluşturmalarına yardımcı olabilir.

Kaynak: BÜLTEN