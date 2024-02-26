“Malatya ve ilçelerini el birliği ile ayağa kaldıracağız”

Yerel seçimler öncesi çalışmalara devam eden AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Kuluncak ilçesinde Cumhur İttifakı adayı olan MHP’li Erhan Cengiz’in ilçe seçim bürosu açılışına katıldı.

Geçmişte Malatya’da İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevi esnasında birçok hizmeti ilçe ve köylere götürdüklerini dile getiren Er,

“Her kalemde hedeflenenden 4 - 5 kat fazla iş ürettik. Biz bunu aynı ekipmanla aynı yakıtla aynı insan gücüyle ve aynı personelle yaptık. Şimdi kafamda bir planlama yaptım ve Allah'ın izniyle bu kalemlerde 10 katı işi yapacağız. Tüm tarım arazilerine yapılmadık yol kalmayacak, yayla yollarına aynı şekilde yollar yapılacak. Kimin ne talebi varsa onu taahhüt edebilirsin. İnşallah geldiğimizde arazide yolu olmayan yaylalarımız kalmayacak”

ifadelerine yer verdi.

“MALATYA'YI EL BİRLİĞİYLE AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Malatya'nın her bölgesini çok iyi bildiğini ifade eden Başkan Adayı Sami Er,

“Malatya'nın her tarafına gitmiş bir kardeşinizim. Tam da bugünlerde Malatya'mıza lazım olan bir tecrübemiz daha var. 5 yıl TOKİ’de başkan yardımcılığı görevinde bulundum. TOKİ’nin her kademesinde bulundum. Şu anda Malatya'nın inşasında en önemli kuruluş olan TOKİ’dir. Aynı zamanda TOKİ’nin iştiraki olan Emlak Konut’ta da yönetim kurulu üyeliğinde bulundum. Şu anda şehrin muhtelif yerlerinde rezerv alanları oluşturulup projesi hazırlanan yerler var. Konutla ilgili her şeyi TOKİ yapacak. Biz de Allah'ın izniyle buralara çok rahatlıkla ulaşıp, konutların sayılarını da arttıracağız. Yine çarşı inşaatınızın bir an önce ayağa kalkması için de hızlandıracağız. Allah'ın izniyle hiçbir endişeniz olmasın. Tecrübeli bir kardeşiniz var, bunu burada iddia ediyorum. Siz bu kardeşinize güvenin. Malatya'yı el birliğiyle ayağa kaldıracağız. Yeniden küllerinden doğacak. İnşallah çok daha güzel işler yapacağımıza emin olabilirsiniz”

şeklinde konuştu.

“BÜTÜN MALATYALILARDAN OY İSTİYORUM”

Malatya ve tüm ilçeler ile dayanışma içinde olacaklarını belirten Sami Er, şunları söyledi:

“Allah'ın izniyle biz bütün halkımıza adil, adaletli bir yönetim sergileyeceğiz. Herkese aynı mesafede olacağız. Hiç kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Dolayısıyla bütün kardeşlerimiz, ihtiyaç sahipleri bize aynı mesafededir. Kimin ihtiyacı en fazla varsa öncelikle onun ihtiyacı karşılanacaktır. Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayıyım. Elbette geldiğimde bütün Malatya'nın Belediye Başkanı olacağım ama şimdiden diyorum ben Malatya'ya hizmet için geldim, başka hiçbir gayemiz de yok. Sadece ve sadece Malatya'ya hizmet için geldik. Malatya'yı küllerinden yeniden ayağa kaldıracağız. Onun için diyorum ki ben bütün Malatyalıların adayım, bütün Malatyalılardan oy istiyorum. Daha önce Cumhur İttifakımızın aldığı oyun çok daha üzerinde bir oy alacağımıza inanıyoruz”

Konuşmaların ardından yapılan dua ile Kuluncak ilçe seçim ofisinin açılışı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Adayı Sami Er ve beraberindekiler daha sonra Kuluncak ilçesine bağlı Kızılhisar, Ilısuluk, Sultan ve Karaçayır Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldiler. Milletvekilleri ve İl Başkanları ile birlikte kırsal mahalleleri ziyaretinde 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakına destek isteyen Sami Er, göreve geldiklerinde mahallelerin başta yol ve diğer sorunları olmak üzere el birliği ile çözüme kavuşturacaklarını dile getirdi.

Kaynak: BÜLTEN