“Esnaflarımız arasında denge oluşturacağız”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile birlikte hizmete giren Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezini ziyaret edip esnaflarla bir araya geldiler.

Burada konuşan ve bu projenin tarih boyunca Türkiye’de ve Malatya’da en çok konuşulacak projelerin başında yer aldığını dile getiren Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, burada kalan esnafların kısmen o günkü şartlarda dükkân alamayacak sıkıntıları olduğunu hatırlattı.

“ÖNEMLİ BİR PROJE”

Özcan,

“Kısmen de bazı esnaflarımız da projenin gerçekleşeceğine inanmadılar. Şimdi doğrusunu söylemek lazım. Hepsi bizim üyelerimiz hepsi bizim arkadaşlarımız. Biz herkesin bir çatı altında toplanması hususunda da sizin başkanlığınızda uzun zamandan beri gayret ediyoruz. Bugün Türkiye’deki ticaret merkezlerine bakın Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi hepsine emsal olacak, hepsinden çok daha önemli bir proje”

dedi.

“LİSANSLI SOĞUK HAVA DEPOSUNU YAPTIK”

Vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise,

“Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevimiz vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak. Ticaretle uğraşan vatandaşımızın ticaretini kolaylaştırmak daha helal ve karlı kazançlar sağlamaları için imkânlar sunmak. Bu alana Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezini yaparken yanı başına Lisanslı Soğuk Hava Deposunu yaptık. Bu alan seçilirken alt kısımda Kuzey Çevre Yolu ve üst kısımda ise Kuzey Kuşak yolu geçmektedir. Ulaşım arterlerinin merkezlerinde kayısı ticareti ile uğraşan gerek üreticiden gelecek olan kayısı gerekse de il dışına gönderilecek olan kayısı için lojistik anlamda en uygun alana, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi inşa edildi”

diye konuştu.

“KONTEYNER ÇARŞILAR KURDUK VE TESLİM ETTİK”

Dükkan alamayan esnaflar için her türlü Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü imkanı seferber edeceklerini açıklayan Gürkan,

“Kuyumculara, tekstilcilere, ayakkabıcılara, telefonculara, kaynakçılara, demircilere, kasaplara, balıkçılara ve sivil toplum örgütlerine, basın yayın kuruluşlarına bütün kurum ve kuruluşların hepsine imkân tanıdık işyerleri ile konteyner çarşılar kurduk ve teslim ettik. Ayrıca 6 Şubat depremlerinde eski buğday pazarının yıkılması ve hasar görmesi sonrasında oradaki esnafların yeni yapmış olduğumuz buğday pazarında yer almamalarına rağmen belediye olarak iş yerlerini satın aldık ve o esnaflarımıza meclis kararı ile 2024 yılı sonuna kadar ücretsiz ticaret yapma imkânı verdik. Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezinde iş yeri alamayan esnaflarımız da var onları sokakta bırakacak değiliz. Ancak dükkân satın alan esnafımız ile almayan esnafımız arasında da bir denge oluşturacağız. Esnafımız ile kısa bir süre sonra bir toplantı yapacağız. Esnafımızın taleplerini dinleyeceğiz ve bu talepler doğrultusunda yardımcı olmaya çalışacağız. Buğday Pazarı esnafına sunmuş olduğumuz imkânlardan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezinde dükkân alamayan esnafımızın da faydalanabilmesi için belediye olarak her türlü imkânı seferber edeceğiz”

şeklinde konuştu.

Gürkan, “Mevcut kayısı pazarı sağlık ve hijyen noktasında, güvenlik noktasında kullanışlı değil” ifadesini kullanarak,

“Bu konularla alakalı olarak Malatya Valiliği, Sağlık İl Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğünün yapmış olduğu denetimlerde de sağlık ve hijyen noktasında şikayetler vardı. Eski kayısı pazarındaki esnafların da mağdur edilmemesi noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü imkânı esnaf arkadaşlarımızın lehine kullanacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsun vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve işlerinin daha kaliteli bir şekilde yapmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezinde yer alan esnaflarımıza da yeni işyerleri hayırlı olsun. Borsa Başkanımız kayısının ticaret hacminin 5 milyar dolarlık bir rakama tekabül ettiğini söyledi. Kayısıdaki ürün yelpazesini artırsak bu rakamı daha üst sekmende çıkarmamız lazım. 5 milyar doların en azından 2 milyar dolarını burada Malatya’nın, vatandaşların zenginleşmesi için gerekli tedbirleri almamız lazım”

dedi.

Kaynak: BÜLTEN