Gezer seçim çalışmalarına devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, seçim gezileri kapsamında Niyazi Mısri Caddesinde kurulan pazarı gezerek, esnaflarla bir araya geldi.

Malatya’da tüm sorunlar üzerine hazırladıkları çözüm odaklı projeler ile seçmenin dikkatini çeken Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, seçim gezileri kapsamında toplumun her kesimi ile bir araya gelip sorunlarını dinliyor, göreve geldiklerinde şehrin sorunlarını çözmek adına ürettikleri projeleri anlattı.

Prof. Dr. Gezer’i yakından takip ettiklerini belirten esnaflar, Malatya için bilgi ve projeleri olan adayların bu seçimde göreve gelmeleri gerektiğini belirterek bu seçimde bağımsız aday İbrahim Gezer’i destekleyeceklerini ifade ettiler.

Prof. Dr. Gezer daha sonra Yeşilyurt ilçesi sınırlarında bulunan Samanköy Konteynet Kent’i ziyaret etti. Burada da tek tek tüm konteynerleri dolaşarak depremzede vatandaşların sorunlarını dinleyen Gezer, göreve geldiklerinde Malatya’da kalıcı konutlarının yapımının hızlanması adına konunun takipçisi olacaklarını ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak da konut üreterek bu sorunu çözmeye gayret göstereceklerini söyledi.

Konteyner Kent sakinleri ise şu ana kadar ilk kez bir adayın kapılarını çaldığını ifade ederek ilgisinden dolayı Gezer’e teşekkür ettiler ve seçimde destek sözü verdiler.

Malatya’yı hızla ayağa kaldıracaklarını ve 5 yılda deprem bölgesinin en çabuk toparlanan ili yapacaklarını ifade eden Gezer, işsizlik ve yoksulluğu da ortadan kaldırma adına belediye olarak projelerini olduğunu söyledi.

Malatya’nın bu kötü gidişatına artık dur demenin vaktinin geldiğini de ifade eden Prof. Dr. Gezer, göreve geldiklerinde “Malatya’da bir kalkınma seferberliği başlatmamız lazım. Göreve gelir gelmez İnşallah her alanda ciddi bir kalkınma seferberliğini başlatacağız” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN