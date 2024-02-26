Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nurettin Yurtseven’in taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Yeşilyurt,
96 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bessey Yılmaz’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,
97 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meryem Yüksel’in taziye adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi,
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdullah Akçin’in taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Battalgazi,
61 yaşında vefat eden ve Doğanşehir Merkez Mezarlığına defnedilen Sabri Akın’ın taziye adresi: Kuşdoğan Mahallesi, Yeşilyurt,
91 yaşında vefat eden ve Yazıhan Karıncalık Mahallesi Mezarlığına defnedilen Hüseyin Keleş’in taziye adresi: Karıncalık Mahallesi, Yazıhan”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.