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Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
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“91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nurettin Yurtseven’in taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Yeşilyurt,      

96 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bessey Yılmaz’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,                            

97 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meryem Yüksel’in taziye adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi,                          

79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdullah Akçin’in taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Battalgazi,

61 yaşında vefat eden ve Doğanşehir Merkez Mezarlığına defnedilen Sabri Akın’ın taziye adresi: Kuşdoğan Mahallesi, Yeşilyurt,

91 yaşında vefat eden ve Yazıhan Karıncalık Mahallesi Mezarlığına defnedilen Hüseyin Keleş’in taziye adresi: Karıncalık Mahallesi, Yazıhan”

 

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26 Şub 2024 - 16:54 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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