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Mardin  Nusaybin Ömerli Midyat Kızıltepe Mazıdağı Artuklu yarın dikkat!

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Mardin’de 27 bat 2024 tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Mardin'deki elektrik kesintisi ile ilgili detaylar aşağıda yer alıyor.

Mardin  Nusaybin Ömerli Midyat Kızıltepe Mazıdağı Artuklu yarın dikkat! mask
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Mardin’de 27 Şubat 2024 tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Mardin'deki elektrik kesintisi ile ilgili detaylar aşağıda yer alıyor.

MARDİN NUSAYBİN

Yeşilkent - 27.02.2024 - 09:00 - 17:00

Yenişehir - 27.02.2024 - 10:00 - 16:00

MARDİN ÖMERLİ

Kocakuyu, Tavuklu, Kömürlü, Kayagöze, Göllü, Çimenlik, Beşikkaya, Çalışan, Kayabali, İkitepe, Ünsalli, Harmankaya, Ovabaşı, Taşlıca, Çatalyurt, Duygulu - 27.02.2024 - 09:00 - 16:00

MARDİN MİDYAT(ESTEL)

Ulucami, Bağlar, Mercimelik - 27.02.2024 - 09:00 - 17:00

Ulucami, Bağlar, Acirli - 27.02.2024 - 09:00 - 17:00

Elbeğendi, Dibek, Üçköy, Dağici, Üçyol - 27.02.2024 - 09:00 - 13:00

MARDİN MAZIDAĞI

Demirölçek, Karaalanı, Poyraz, Ortaklı, Ömürlü, Aksu, Derecik, Kebapçı, Tarlacık, Kemerli, Duraklı, Ariköy, Gürgöze, Yeşilköy, Yukarikonak - 27.02.2024 - 09:00 - 15:00

MARDİN KIZILTEPE

Cantaşı, Ofis, Köprübaşı, Çanaklı, Yamaç, Kırkkuyu, Büyükdere, Demirkapı, Otluk, Konuklu, Taşlıca, Akdoğan, Atmaca, Körşu - 27.02.2024 - 09:00 - 16:00

İnandı, Sarıca, Yolaldı, Köprübaşı, Büyükdere, Demirkapı - 27.02.2024 - 09:00 - 16:00

İnandı, Sarıca, Ulaşlı, Yolaldı, Yoncalı, Dora, Köprübaşı, Çakır, Büyükdere, Timurçiftliği, Demirkapı, Ülker, Bektaş - 27.02.2024 - 09:00 - 16:00

Küçükayrık, Yayıklı, Büyükayrık - 27.02.2024 - 09:00 - 16:30

Karaman, Sancarlı, Yüceli, Tuzla, Alipaşa, Ziyaret, Erdem, Kocalar, Yedikardeş, Uluköy, Ayaz, Soğanlı, Damlalı - 27.02.2024 - 09:00 - 16:30

MARDİN ARTUKLU

Ofis, İstasyon, Acar, Çiftlikköy, Göllü, Eskin - 27.02.2024 - 09:00 - 16:00

Ofis, İstasyon, Avcılar, Acar - 27.02.2024 - 09:00 - 16:00

Şehidiye, Gül, Savurkapi, Medrese - 27.02.2024 - 09:00 - 17:00

Akıncı, Hüyüklu, Küçükköy, Çıplaktepe, Alakuş, Çukuryurt, Buğday, Dibektaş - 27.02.2024 - 09:00 - 17:00

Necmettin, Latifiye, Diyarbakır Kapı, Şar, Çabuk - 27.02.2024 - 09:00 - 16:00.

 

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26 Şub 2024 - 16:52 Mardin- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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