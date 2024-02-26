26 Şub 2024 - 16:52 - Gündem

Mardin Nusaybin Ömerli Midyat Kızıltepe Mazıdağı Artuklu yarın dikkat!

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Mardin’de 27 bat 2024 tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Mardin'deki elektrik kesintisi ile ilgili detaylar aşağıda yer alıyor.