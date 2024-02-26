Mardin  Nusaybin Ömerli Midyat Kızıltepe Mazıdağı Artuklu yarın dikkat!

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Mardin’de 27 Şubat 2024 tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Mardin'deki elektrik kesintisi ile ilgili detaylar aşağıda yer alıyor.
MARDİN NUSAYBİN
Yeşilkent - 27.02.2024 - 09:00 - 17:00
Yenişehir - 27.02.2024 - 10:00 - 16:00
MARDİN ÖMERLİ
Kocakuyu, Tavuklu, Kömürlü, Kayagöze, Göllü, Çimenlik, Beşikkaya, Çalışan, Kayabali, İkitepe, Ünsalli, Harmankaya, Ovabaşı, Taşlıca, Çatalyurt, Duygulu - 27.02.2024 - 09:00 - 16:00
MARDİN MİDYAT(ESTEL)
Ulucami, Bağlar, Mercimelik - 27.02.2024 - 09:00 - 17:00
Ulucami, Bağlar, Acirli - 27.02.2024 - 09:00 - 17:00
Elbeğendi, Dibek, Üçköy, Dağici, Üçyol - 27.02.2024 - 09:00 - 13:00
MARDİN MAZIDAĞI
Demirölçek, Karaalanı, Poyraz, Ortaklı, Ömürlü, Aksu, Derecik, Kebapçı, Tarlacık, Kemerli, Duraklı, Ariköy, Gürgöze, Yeşilköy, Yukarikonak - 27.02.2024 - 09:00 - 15:00
MARDİN KIZILTEPE
Cantaşı, Ofis, Köprübaşı, Çanaklı, Yamaç, Kırkkuyu, Büyükdere, Demirkapı, Otluk, Konuklu, Taşlıca, Akdoğan, Atmaca, Körşu - 27.02.2024 - 09:00 - 16:00
İnandı, Sarıca, Yolaldı, Köprübaşı, Büyükdere, Demirkapı - 27.02.2024 - 09:00 - 16:00
İnandı, Sarıca, Ulaşlı, Yolaldı, Yoncalı, Dora, Köprübaşı, Çakır, Büyükdere, Timurçiftliği, Demirkapı, Ülker, Bektaş - 27.02.2024 - 09:00 - 16:00
Küçükayrık, Yayıklı, Büyükayrık - 27.02.2024 - 09:00 - 16:30
Karaman, Sancarlı, Yüceli, Tuzla, Alipaşa, Ziyaret, Erdem, Kocalar, Yedikardeş, Uluköy, Ayaz, Soğanlı, Damlalı - 27.02.2024 - 09:00 - 16:30
MARDİN ARTUKLU
Ofis, İstasyon, Acar, Çiftlikköy, Göllü, Eskin - 27.02.2024 - 09:00 - 16:00
Ofis, İstasyon, Avcılar, Acar - 27.02.2024 - 09:00 - 16:00
Şehidiye, Gül, Savurkapi, Medrese - 27.02.2024 - 09:00 - 17:00
Akıncı, Hüyüklu, Küçükköy, Çıplaktepe, Alakuş, Çukuryurt, Buğday, Dibektaş - 27.02.2024 - 09:00 - 17:00
Necmettin, Latifiye, Diyarbakır Kapı, Şar, Çabuk - 27.02.2024 - 09:00 - 16:00.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.