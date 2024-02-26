- Eğitim

Dikkat başvuru yapmak için sadece son saatler kaldı

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), başvuruları 1 Şubat'ta başladı ÖSYM Başkanlığınca 8-9 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvurular bugün 23.59’da sona erecek.

Dikkat başvuru yapmak için sadece son saatler kaldı mask
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na başvurular, 1 Şubat’ta başlamıştı. Sınava başvuracak adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek. Sınav ise 8-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

YKS  8 VE 9 HAZİRAN’ DA YAPILACAK

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın 1’inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri (AYT) ve (YDT) ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. ÖSYM sınav takvimine göre ise sonuçların 17 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.

YKS NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de üniversiteye giriş sınavı olarak bilinir ve genellikle haziran ayının ilk haftasında yapılır. YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç aşamadan oluşur.

 

Kaynak: Haber Merkezi
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26 Şub 2024 - 16:25 - Eğitim

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