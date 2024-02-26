Dikkat başvuru yapmak için sadece son saatler kaldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na başvurular, 1 Şubat’ta başlamıştı. Sınava başvuracak adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek. Sınav ise 8-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
YKS 8 VE 9 HAZİRAN’ DA YAPILACAK
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın 1’inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri (AYT) ve (YDT) ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. ÖSYM sınav takvimine göre ise sonuçların 17 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.
YKS NEDİR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de üniversiteye giriş sınavı olarak bilinir ve genellikle haziran ayının ilk haftasında yapılır. YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç aşamadan oluşur.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.