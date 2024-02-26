31 Mart Yerel Seçimlerine yaklaşırken partilerin adayları da çalışmalarını sürdürüyor. Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan BUSABAH Medya’yı ziyaret ederek seçim çalışmaları hakkında bazı açıklamalarda bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu, 31 Mart Yerel Seçimlerine 34 gün kadar bir süre kaldığını söyledi.
“31 MART YEREL SEÇİMLERİ 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE YIKILAN MALATYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”
Seçimlerin Malatya için çok önemli olduğuna dikkat çeken Bozkurtoğlu,
“Seçimler için son bir hafta, on gün çok önemli. Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan’a da ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Talip olduğu görev zor bir görev, bu yolda başarılar diliyoruz. Seçimlerde halkın iradesinin ne olacağını bilemeyiz ama mesleği itibari ile önemli adaylardan biri olduğunu düşünüyorum. Yerel seçimlerin genel seçimlerden daha önemli olduğunu sık sık dile getiriyorum. Yerel seçimlerde vatandaş oy verdiği kişiye daha kolay ulaşabiliyor. Bu bağlamda 31 Mart Yerel Seçimleri 6 Şubat depremlerinde yıkılan Malatya için çok önemlidir. Kendisine de başarılar diliyoruz. Bu yolda doğrularını takdir edeceğimizi, yanlışları da söyleyeceğimizi kendisine taahhüt ediyorum”
dedi.
Daha sonra söz alan Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan ise teknik anlamda iyi bir ekiplerinin olduğunun altını çizdi.
“HER ŞEY ŞEFFAF OLMALI Kİ İNSANLAR BU BELEDİYEYİ BU ŞEHRİ SAHİPLENSİN”
“Malatya sıkıntılı bir süreçten geçiyor” diyen Aslan,
“Biz de bu noktada oturduk düşündük. ‘Malatya için neler yapabiliriz, mesleğimizin avantajları ile ne gibi katkı sağlayabiliriz?’ diye düşündük. Bu noktada ciddi katkılarımız olacak. Şehrin toparlanması açısından önemli etkilerimiz olabilir. Biz meclis üyelerimizi kurarken de teknik ekiplerimize ağırlık verdik. Teknik ekiplerimiz ile sahada çalışarak bu kenti ayağa kaldıracağız. Bu noktada basın da çok önemli çünkü sahada bizim göremediğimiz sorunları objektif bir şekilde değerlendirerek bize geri dönüşler sağlayacaklar. Bu konuda basın bizim için önemli. Biz de şeffaf bir belediyecilik yürüteceğiz. Sonuçta belediye halka hizmet için var. Bizim 95 bin hektar alanımız var ve 300 bine yakın nüfusumuz var. Belediyeye gelen kaynak para bütün vatandaşlarımıza gelen paradır. Bu paranın nerede kullanıldığını, nereye yatırıldığını vatandaşın bilmesi gerekiyor. Biz de bu konuya önem veriyoruz, bizim belediyecilik anlayışımız budur. Her şey şeffaf olmalı ki insanlar bu belediyeyi bu şehri sahiplensin”
şeklinde konuştu.
“İNSANLAR BİZDEN YERLEŞME OLAYINI ÇÖZMEMİZİ İSTİYOR”
Vatandaşların öncelikle konut ihtiyacının bulunduğunu, bu problemin üzerinde yoğun çalışmalar gerçekleştirileceğini ifade eden Aslan şunları kaydetti:
“Biz sahada şunu görüyoruz ki planlama ile ilgili olan süreçte bir gecikme söz konusu. Biz bu gecikmeleri, planlamadaki sıkıntıları gidermeye çalışacağız. Önce bir tarama ile şehirdeki planlama eksikliklerini belirleyeceğiz. Mevcut yerleşim yerlerini gözden geçireceğiz. Hukuki unsurları da göz önünde bulundurarak çıkabilecek sıkıntıları en aza indireceğiz. Bugün kendi yapısını kendi yerinde inşa etmek isteyen vatandaşlar var. Biz bunların da önünü açacağız ve milletle birlikte çalışacağız. Bugüne kadar ihale edilen 15 bin tane konut var. 2 binden fazla konut teslim edildi ama 80 bin konut teslim edilecek. Biz bu teslimleri hızlı yapmak için hem devlet eliyle hem de kendi evini kendi yapmak isteyenlerle beraber çalışacağız. Bizim kurduğumuz ekipte meclis üyeleri, mimarlar ve mühendisler var. Bu arkadaşlar sahayı iyi biliyorlar. Biz bu işi hızlı bir şekilde yapacağız ve tarım alanlarını da heba etmeyeceğiz. Halkımızın geçim kaynağı oralardadır. Biz yerleşkeleri kurarken direnci yüksek zeminleri kullanacağız. Büyükşehir belediyesini de Bilal Bey alırsa biz bunu büyükşehir ile beraber daha hızlı bir şekilde çözebiliriz. İnsanlar şu durumda bizden park, bahçe veya başka bir şeyler istemiyor, insanlar bizden yerleşme olayını çözmemizi istiyor. Biz bu sorunu çözmek için hızlı bir yapılanmaya gideceğiz.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.