26 Şub 2024 - 16:17- Siyaset

“Bu kenti ayağa kaldıracağız”

BUSABAH Medya’yı ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan, meclis üyelerini kurarken teknik ekibe ağırlık verdiklerini dile getirdi. Aslan, “Biz sahada şunu görüyoruz ki planlama ile ilgili olan süreçte bir gecikme söz konusu. Biz bu gecikmeleri, planlamadaki sıkıntıları gidermeye çalışacağız” dedi.