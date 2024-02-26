Malatya Pütürge'de deprem mi oldu?

Kandilli rasathanesi verilerine göre bugün saat 15.44 sularında Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir deprem meydana geldi. Deprem kaç büyüklüğünde ve derinliği kaç? Detaylar haberimizde.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün saat 15.44 sularında merkez üssü Pütürge olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD verilerine göre ise merkez üssü Pütürge olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde meydana geldi.