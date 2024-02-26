- Gündem

Malatya Pütürge'de deprem mi oldu?

ABONE OL Google News Sayfamız

Kandilli rasathanesi verilerine göre bugün saat 15.44 sularında Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir deprem meydana geldi. Deprem kaç büyüklüğünde ve derinliği kaç? Detaylar haberimizde.

Malatya Pütürge'de deprem mi oldu? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kandilli rasathanesi verilerine göre bugün saat 15.44 sularında Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir deprem meydana geldi. Deprem kaç büyüklüğünde ve derinliği kaç? Detaylar haberimizde.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün saat 15.44 sularında merkez üssü Pütürge olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD verilerine göre ise merkez üssü Pütürge olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde meydana geldi.

 
# malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, Malatya deprem, son depremler

26 Şub 2024 - 16:08 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL