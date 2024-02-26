PFDK'dan, Icardi'ye 1 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye, MKE Ankaragücü maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 1 maç men cezası verdi.
TFF'nin sitesinden PFDK kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray sporcusu Mauro Emanuel Icardi’nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 19.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.