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Otomobil aydınlatma direğine çarptı

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Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı mask
Otomobil aydınlatma direğine çarptı
Otomobil aydınlatma direğine çarptı
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Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı

Kaza, Hicret Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Elazığ, kaza, son dakika

26 Şub 2024 - 15:51 Elaziğ- Bölge

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