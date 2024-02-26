Sadıkoğlu’ndan limit yükseltme talebi

Vergi ve SGK borçlarının taksitlendirilmesinde işletmelerin önüne çıkan teminat şartının büyük mağduriyetler doğurduğunu belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “50 bin TL ve üzeri borçlar için teminat istenmekte. Büyük depremler yaşamış şehrimizde iş yeri yıkılmış, tüm sermayesini kaybetmiş üyelerimizin teminat verebilmesi gerçekle bağdaşmamaktadır. Teminat şartının kaldırılmasını veya limitin 500 bin TL’ye yükseltilmesini talep ediyoruz. Asrın felaketini yaşadık, asrın destekleriyle ayağa kalkabiliriz” dedi.

Malatya’nın da aralarında bulunduğu depremden en fazla zarar gören dört il için daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, “Malatya’mız 6 Şubat depremlerinden sosyal ve ekonomik olarak büyük yaralar aldı. 27 bin 500 bağımsız iş yerimiz ağır hasarlı. Koca bir şantiyeye dönmüş şehrimizde, 3 bin 205 esnaf ve tüccarımız 21 metrekarelik konteynerlerde ticaret yapmaya çalışıyor. Asrın felaketini yaşadık, asrın destekleriyle ayağa kalkabiliriz. Virane haldeki şehrimizin yeniden ayağa kalkması ve şehirdeki canlılığın yeniden tesisi için ticaretin ayağa kalkması büyük önem taşıyor. Bugüne kadar sunulan destekleri çok kıymetli buluyoruz ancak Malatya’mızın da aralarında bulunduğu depremden en fazla zarar gören dört il için daha fazlasına ihtiyaç var” dedi.

İşletmelerin vergi ve SGK borçlarını taksitle ödemek istediğinde önlerine çıkan teminat şartının kaldırılması gerektiğini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, “Mücbir sebep hali uygulanan il ve ilçelerde tüm vergi ve SGK borçlarına 24 ay faizsiz taksitlendirme imkânı için teşekkür ediyoruz. Fakat bu borçları faizsiz olarak taksitlendirebilmek için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre 50 bin TL ve üzeri borçlar için teminat istenmekte. Büyük depremler yaşamış şehrimizde iş yeri yıkılmış, tüm sermayesini kaybetmiş üyelerimizin teminat vermesi gerçekle bağdaşmamaktadır. Mücbir sebep halinin devam ettiği il ve ilçeler için bir kanun düzenlemesi yapılarak, teminat şartının kaldırılmasını veya limitin 500 bin TL’ye yükseltilmesini talep ediyoruz. Konuyla ilgili talep yazımızı ilgili bakanlıklara gönderdik, sürecin takipçisi olacağız” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı