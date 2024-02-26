Tabaroğulları: Bu bizim gururumuzdur

Hekimhan ilçesini diğer ilçelerden ayıran en önemli özelliğinin eğitim konusundaki hassasiyeti ve okuma yazma oranının yüksekliği olduğuna dikkat çeken MHP’li Tabaroğulları, Hekimhan Eğitim Vakfı’nı kuracaklarını belirterek, “Eğitim konusu Hekimhan için çok önemli. Biz eğitim konusunda sınırsız ve tam destek vereceğiz. İlçede sınavlara hazırlık merkezi kuracağız. Üniversite kazanan ve okuyan öğrencilerimize herhangi bir şart ortaya koymaksızın burs vereceğiz. Bu ülke ve Hekimhan’ımız okumuş insanlarımızın omuzlarında büyüyecek çağdaş ve modern yaşama kavuşacaktır. Bugün Hekimhan ilçemiz bu konuda çok önemli bir potansiyele sahiptir. Hekimhan’nın yetiştirdiği birçok insanımız devletin en önemli makamlarında görev almaktadır. Bu bizim gururumuzdur“ ifadelerine yer verdi.

“İNSANLARIN MUTLU YAŞAYACAĞI HEKİMHAN”

Cumhur İttifakının MHP’li Hekimhan Belediye Başkan adayı Memet Tabaroğulları, Hekimhan’ın hak ettiği hizmetleri alacağını ve insanların mutlu yaşadığı bir Hekimhan’ı inşa edeceklerini vurguladı.

Malatya’nın geleceği umutla bakan ve gelişim sürecini ‘il olma hedefi ile şekillendirmeyi arzulayan Hekimhan’da önemli projeleri hayata geçireceklerini kaydeden Tabaroğulları, “Hekimhan’a ayırmadan ayrışmadan canla başla hizmet edeceğiz. Önemli projeleri hayata geçirip 100 bin nüfusa göre Hekimhan’ı planlayacağız. İnsanların mutlu yaşayacağı bir Hekimhan’ı inşa edeceğiz” diye konuştu.

MHP’li Tabaroğulları, hafta sonunda da ilçe merkezinde esnaflarla biraya gelirken, Kurşunlu’da coşkulu ve kalabalık toplantılar gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı