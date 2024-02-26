3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Malatya’da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, 11.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas caddesi üzerinde seyir halinde olan R.K. idaresindeki otomobil ile N.Ö. yönetimindeki kamyonet ve L.F.’nin kullandığı elektrikli motoisiklet çarpıştı.
Kazada L.F. (19) yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.