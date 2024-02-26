İhtiyaç fazlası tüketim kanser riskini artırıyor

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Güzel, Türkiye’de 2022 verilerine göre yılda 22 bin kişiye kolon kanseri tanısı konulduğunu belirterek, bunlardan yaklaşık 12 binin hayatını kaybettiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, kalın bağırsak kanserinin kalp damar hastalıklarından sonra en fazla ölümlere neden olan bir hastalık çeşidi olduğuna dikkat çeken Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Güzel,

“Kalın bağırsak kanseri kalp damar hastalıklarından sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre en fazla ölüm nedeni olarak yer almaktadır. Kanser hastalıkları arasında ise Akciğer, meme, prostat kanserinde sonra dördündü sıklıkta görülmektedir. Türkiye’de 2022 verilerine göre yılda 22 bin kişiye kolon kanseri tanısı konulmaktadır bunların yaklaşık 12 bini vefat etmektedir”

dedi.

“KOLONOSKOPİ YAPMAKTA FAYDA VAR”

Hastalığının belirtileri hakkında bilgiler paylaşan Güzel,

“Kalın bağırsak hastalığında belirtileri ise tuvalet alışkanlıkları çok önemli yer tutmaktadır. Eğer tuvalet alışkanlığında değişiklik söz konusu ise uzun süre kabızlık ve kana ve kilo kaybı söz konusu ise kalın bağırsak tümörü açısından şüpheli duruma gelmişti. Bu noktada kolonoskopi yapmakta fayda vardır”

ifadelerini kullandı.

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Kalın bağırsak kanserinin erkeklerde daha fazla göründüğünü aktaran Gül,

“Kalın bağırsak kanserinden korunmaların yolları için ise egzersiz, D ve B vitamini, kalsiyum içeren gıdaların tüketilmesi kırmızı etli ürünlerden uzak durulması gerekiyor. Bitkisel ürünlere ağırlık vermek lazım. Kalın bağırsak kanseri şüphesi olanlar kesinlikle kolonoskopi yaptırmalıdır. Kalın bağırsak kanseri erkeklerde biraz daha fazla görülmektedir”

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı