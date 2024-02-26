Çırmıktılılar isyan etti Deprem seçimin gölgesinde mi kaldı?

Tarihi ve doğal güzellikleri ile son zamanlarda yönetmelerin ilgi odağı olan Çırmıktı, tescilli binalar, konaklar, müzeler ve yeşil alanlarıyla bazı film ve dizilere ev sahipliği yaptı. O bölgeyi yansıtan ve birçok fotoğraf severlerinde ilgi odağı olan Çıkmıktı, 6 Şubat depremlerinde büyük hasar aldı. 100 konaktan 90’ının zarar gördüğü bölgede sadece tarihi yapılar değil aynı zamanda birçok yapı da yıkıldı.

Yerli ve yabancı turistleri cezbeden Çırmıktı, 350 yıl öncesine dayanan tarihi yapılarıyla Malatya’nın gözbebeği konumundaydı ta ki 6 Şubat depremlerine kadar. Asrın felaketinden sonra Çırmıktı’da bir çivinin bile çakılmadığını ifade eden vatandaşlar ise, yetkililere seslendiler.

“ÇIRMIKTI’DA DEĞİŞEN GELİŞEN HİÇBİR ŞEY OLMADI”

Çırmıktı’ya bir çivinin dahi çakılmadığını dile getiren Mehmet Ali Özkurt,

“6 Şubat’tan bu yana Çırmıktı’da değişen gelişen hiçbir şey olmadı. Sadece enkazları kaldırdılar, başka da bir gelişme yok, bir çivi bile çakılmadı. Yeşilyurt’ta hiçbir çalışma yok. Yetkililer bir an önce buraya el atmaları gerekiyor. Geçen sene seçim vardı bir şey yapılmadı, bu yılda seçim var ve yine deprem seçimin gölgesinde kaldı. Bir yılda konutlar teslim edilecek denildi ama bir çivi bile çakılmadı, sadece kendi imkanları olan bir şeyler yapabildi”

dedi.

“TARİHİ KONAKLAR ÇOK TEHLİKELİ”

Milletvekillerine seslenen Muhittin Durman ise,

“Depremlerden sonra burada sağlam bina kalmadı, her taraf yıkıldı. Vekillerimiz gelmiyorlar, ziyaret etmiyorlar. Bize moral, motivasyon vermiyorlar. Biz vekilleri önümüzde büyüğümüz olarak görüyoruz çünkü bunlar devlet yetkilisidir. Onlar, bizim sorunlarımızı sıkıntılarımızı Ankara’ya anlatacak kişiler. Vekillerimizin yanımızda olmasını bekliyoruz, gelip bizim dertlerimizle dertlenmelerini istiyoruz ki bizim hayata karşı bir umudumuz olsun. Elektrik faturalarımız önceki yıllara oranla çok geliyor, yollarımız hep bozuk, su boruları sürekli patlıyor. Gelip yapıyorlar ama bakıyoruz 3 gün sonra tekrar patlıyor. Alt yapının değişmesi lazım. Tarihi konaklarımız var, atalarımızdan kalma evler. Depremlerden sonra ağır hasar aldılar ve ana yol üstünde olan bu Tarihi Konaklar çok tehlikeli. Bir an önce bu konakların tamir edilip toparlanması lazım. Bir de camimiz var merkezde, depremlerde hasar aldı. Tamir etmeye geldiler ama yarım bırakıp gittiler. İşlerini tam yapsınlar”

ifadelerini kullandı.

“ÇIRMIKTI SAHİPSİZ KALDI”

Recep Lafçı adlı vatandaş ise,

“Yeşilyurt Çırmıktı’ya daha taş üstüne taş koymadılar. Çırmıktı sahipsiz kaldı. Her yere köy evi yaptılar ama Yeşilyurt’a bir çivi bile çakmadılar. Geçen yıl fakir fukaraya yardım eden hayırseverler vardı, bu yıl onlarda yok. Çok şükür benim durumum iyi ama burada bir ekmeğe muhtaç olan insanlar var. Maaşımızı çekecek bir bankamız bile yok. 4 ay uğraştık burada banka açılsın diye ama açılmadı. Bu sene millet daha perişan durumdalar. Kimsenin sağlam evi kalmadı, herkes çadırda konteynerde kalıyor. Allah’a dua ediyoruz kar yağmasın ki bu insanlar soğuktan donmasın. Hırsızlık hat safaya çıktı, güvenlik başlı başına bir problem oldu. İnternet kablosu bırakmadılar, kapı, pencere hepsini söküp aldılar. Allah sonumuzu hayretsin ama bu hırsızlara bir çare bulsunlar”

şeklinde konuştu.

“TURİSTİK BÖLGEYDİ ŞİMDİ ENKAZ YIĞININA DÖNDÜ”

“6 Şubat’tan bu yana Çırmıktı’da hiçbir değişmedi, daha kötüye gidiyoruz” diyen Ekrem Algül,

“Milletin evi yıkıldı, konteynerde yaşıyorlar, seçim arifesi olduğu için buraya ne gelen var ne de giden var. A partisinden de şikayetçiyiz, B partisinden de şikayetçiyiz. Durumumuz hiç iyi değil. Önceden Çırmıktı’nın bir adı vardı şimdi o da kalmadı. Turistik bölgeydi şimdi enkaz yığınına döndü. Akşam oldu mu kimse sokakta kalmıyor. Önce bekçi vardı şimdi o da yok. Allah’a emanet yaşıyoruz. Tarihi Konakların ağır hasar aldılar, buraya bir yetkili geldi mi, giriş yasak diye kurdele çekiyorlar, yetkililer gidince o kurdeleyi de kaldırıyorlar. Orada çatılar hep sarkıyor, Allah korusun birinin üstüne çatı düşse bunun vebali kimin boynuna. Buraları yıkacaklarsa yıksınlar, yapacaklarda bir an önce yapsınlar. Camimizin tadilatı bile yarım kaldı. Biraz tamir ettiler sonra bırakıp gittiler. Çırmıktı’ya gelen yoktur, sahipsiz kaldı. Nasıl olsa oy verecekler diyorlar, çantada keklik olarak görüyorlar. Bir de burada 3 mahallemiz var. Molla Kasım, Hıroğlu ve Hamidiye Mahallesi. TOKİ kura çekimlerine herkes tabi tutulacak denildi. Kuraya bu 3 mahallede girdi ancak Hıroğlu Mahallesi kırsal mahalle olduğu için kuraya sokmamışlar. Diğer iki mahalle kuraya girdi. Artık mahallede bile üvey evlat muamelesi yapıyorlar. Bize dediler ki sizi ikinci kura çekimlerine sokacağız. Kimse bize bir açıklama yapmıyor, buradaki insanları niye mağdur ediyorlar. Belediye Başkan adaylarımız neredesiniz, gelin milletin sorunlarını dinleyin”

diye sitem etti.