Yazıhan’da yakalandı

Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, "Çekme Belgeli Araç" uyarısı aldı. Bu uyarı üzerine, aracın geçebileceği güzergaha aracı yakalayabilmek için hızla ekipler sevk edildi. Aracın Doğuş Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde durdurulması sonucunda, aracın sürücüsü E.Ö.'nün ehliyetsiz olduğu ve aracın çekme belgesi bulunduğu tespit edildi.

Aracın gözle görülür yerlerinde yapılan kontrollerde, şoför koltuğu yan kısmında katlı kâğıt içerisinde 0.70 gr. Metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu. Bu durum üzerine alınan arama kararıyla, aracın detaylı araması gerçekleştirildi. Şoför koltuğu arka kısmı döşeme arasında poşet içerisinde 50 adet tarihi eser niteliğinde para ve objeler ile şoför koltuğu arka kısmında kâğıt içinde 2.53 gr. Bonzai olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla E.Ö. isimli şahıs hakkında 2863 SKM "Tarihi Eser Kaçakçılığı" ile TCK. 191 SKM "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçlarından tahkikata başlandı.

Kaynak: BÜLTEN