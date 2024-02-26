Malatya’da mevsimler mi karıştı? Nemrut Dağı yolu bu sene erken açıldı

Nemrut Dağı, Malatya'nın Pütürge-Tepehan bölgesinden geçen yol, Şubat ayının son haftasında açıldı. Bu yol, Malatya merkezinden Nemrut Dağı'na kadar olan yaklaşık 100 kilometrelik bir mesafeyi kapsıyor. Nemrut Dağı, turistler için önemli bir cazibe merkezi olup, turistler burada arkeolojik alanları ziyaret edip, güneşin doğuşunu ve batışını izleyebiliyorlar.

Geçmiş yıllarda, Nemrut Dağı'na tur düzenlenirken, genellikle mart ayının ortasında başlanır ve yolun açılması için nisan ayının ilk haftasını beklenirdi. Ekim ayının ilk haftasından itibaren ise dağa ilk karın düşmesiyle turizm sezonu sona ererdi. Ancak son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle, kış mevsiminde Nemrut Dağı çevresine çok az kar yağdığı görülmekte.

Nemrut Dağı'nda otel işletmeciliği yapan Hüseyin Aydın, bu yılın kış mevsiminin alışılagelenden daha sıcak geçtiğini ve kar yağışının az olduğunu belirtti.

Nemrut Dağında otel işletmeciliği yapan Hüseyin Aydın

“Zirveye en yakın köy olan Büyüköz’de yaşıyorum. Malatya’ya ilk defa turistleri getiren, yıllarca Nemrut’taki oteli işleten ağabeyim Şevket Aydın’dan bu işi devraldım. İlk defa bu kadar az kar yağdığını görüyoruz. Malatya ile Büyüköz arasındaki yol zaten açıktı; kışın merkezle ulaşım sorunu yaşamadık. Köyümüzden Nemrut’a uzanan yaklaşık 10 kilometrelik dağ yoluna doğru dürüst kar yağmasa da kapalıydı. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine yolu açmaları için talepte bulunduk; hafta sonu gelip yolu açtılar. Turlar veya bireysel seyahat etmek isteyenler bugünlerde Nemrut Dağına gelip kar altındaki heykelleri görebilirler”

dedi.

Kaynak: Haber Merkezi