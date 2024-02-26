Ev hanımlarının dikkatine! BİM’den kaçırılmayacak fırsatlar!

BİM'in 27 Şubat- 1 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünlerinde birçok fırsat bulunmakta. Bu fiyatlar 27 Şubat- 1 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olup, stoklarla sınırlı. Ayrıca, ürünlerin fiyatları ve stok durumları mağazalara göre değişiklik gösterebilir. İşte BİM kataloğundaki bazı ürünler ve fiyatları:

LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL

Dijitsu 50' UHD Android Led Tv 9.499 TL

Heifer Mega Robot Blender Set 999 TL

Range Çay Makinesi 999 TL

Range Türk Kahve Makinesi 899 TL

Kumtel Mini Fırın 1.099 TL

Onvo Dijital Tost Makinesi 2.599 TL

Stanley One Hand Mug Termos 470 ml 899 TL

Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL

Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge 7.999 TL

Range Dikey Elektrikli Süpürge 899 TL

Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.799 TL

Everest Kablosuz Mouse 99 TL

Skyjet MK25 20' Elektrikli Bisiklet 12.999 TL

Colorina Pasta Servis Seti 249 TL

Çay Tabağı 6'lı 109 TL

İki Katlı Kurabiyelik 159 TL

Cam Kase 3'lü 75 TL

Ayaklı Kek Tabağı 149 TL

Ayaklı Gold Rimli Kase 21 cm 99 TL

Altın Rimli Cam Kayık Tabak 139 TL

Rakle Gold Rimli Su Bardağı 3'lü 89 TL

Rakle Gold Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL

Rakle Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı 139 TL

Okyanus Gold Peçetelik / Nihale / Kaşıklık Çeşitleri 107,50 TL

Okyanus Gold Askılı Fincanlı / Kağıt Havluluk Çeşitleri 97,50 TL

Orkide Saksısı 1,6 Litre 39,50 TL

Altın Renkli Metal Saksı 109 TL

Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 499 TL

Kütahya Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 37,50 TL

Kütahya Porselen Sufle Kabı 27,50 TL

Kütahya Porselen Kase 85 TL

Chef's Pro Wok Tava 28 cm 219 TL

Chef's Pro Yuvarlak Tepsi 30 cm 179 TL

Amboss Ezme Tava 26 cm 359 TL

Amboss Kek Kalıbı 26 cm 239 TL

Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 49,50 TL

Glass in love Borosilikat Fincan 3'lü 89 TL

Glass in love Renkli Cam Gravürlü Su Şişesi 1 Litre 89 TL

Benante Çilek Figürlü Sıvı Sabunluk 350 ml 99 TL

Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 30,50 TL

Benante Desenli Vakum Kapaklı Baharat Seti 3'lü 189 TL

Benante Desenli Vakum Kapaklı Saklama Kabı 3'lü 189 TL

Benante Çiçek Desenli Kupa 175 ml 99 TL

Bal Kovanozu 49,50 TL

Büyük Kesme Panosu 49,50 TL

Ölçülü Narenciye Sıkacağı 500 ml 49,50 TL

Matara 530 ml 85 TL

Kapaklı Silikon Buzluk 26,50 TL

Cook Love Gıda Saklama Poşeti 12'li 65 TL

Vakumlu Erzak Kabı 400 ml 16,50 TL

Vakumlu Erzak Kabı 1,2 Litre 21,50 TL

Vakumlu Erzak Kabı 2 Litre 31,50 TL

Bu fiyatlar 27 Şubat- 1 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olup, stoklarla sınırlı. Ayrıca, ürünlerin fiyatları ve stok durumları mağazalara göre değişiklik gösterebilir.

Kaynak: Haber Merkezi