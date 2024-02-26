8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün hikayesi

Bunun ardından, 8 Mart 1909'da Amerika Birleşik Devletleri'nde "Ulusal Kadınlar Günü" olarak kutlandı. Daha sonra, 1910'da Almanya'da Uluslararası Kadınlar Günü olarak kutlandı. 1917'de Rusya'da kadınlar, I. Dünya Savaşı sırasında eşitlik ve barış talebiyle grev yaptılar.

Bu grev, Rusya'daki Çarlık rejiminin yıkılmasına ve Sovyetler Birliği'nin kurulmasına yol açtı. 8 Mart, Sovyetler Birliği'nde resmi tatil olarak kabul edildi ve daha sonra diğer komünist ülkelerde de kutlandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 1977'de Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak tanındı ve dünya çapında kutlanmaya başlandı. Bugün, kadın hakları ve eşitlik mücadelesini desteklemek ve kadınların sosyal, ekonomik ve politik başarılarını kutlamak için bir fırsat olarak görülüyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları, eşitlik ve kadınların sosyal, ekonomik ve politik başarılarını kutlamak için dünya çapında kutlanan bir gün. Bugün, kadınların toplumdaki rolleri ve katkılarına dikkat çekmek ve kadın hakları mücadelesini desteklemek için bir fırsat olarak görülüyor.

8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak seçilmesi, 1908 yılında New York'ta bir grup tekstil işçisi kadının greve gitmesi ve fabrikalarında kilitlenerek öldürülmesi olayının ardından geldi. Bu olay, kadınların haklarını savunma ve eşitlik için mücadele etme isteklerini daha da güçlendirdi.

8 Mart, Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak tanınan bir gün olup, dünya çapında kutlanmaktadır. Bugün, kadınların toplumdaki rolleri ve katkılarına dikkat çekmek, kadın hakları mücadelesini desteklemek ve kadınların sosyal, ekonomik ve politik başarılarını kutlamak için bir fırsat olarak görülmekte.

Kaynak: Haber Merkezi