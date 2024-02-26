A101'e Tiny House Geliyor! 29 Şubat 2024 A101 Kataloğunda yok yok

İşte A101 kataloğundaki bazı ürünler ve fiyatları:
29 Şubat 2024 tarihinde A101 Aldın Aldın kataloğunda birçok indirimli ürün bulunmakta. Bu fiyatlar 29 Şubat 2024 tarihinde geçerli olup, stoklarla sınırlı. Ayrıca, ürünlerin fiyatları ve stok durumları mağazalara göre değişiklik gösterebilir.
İşte A101 kataloğundaki bazı ürünler ve fiyatları:
ESCAMP 6500 Flat Tiny House 399.900 TL
Toshiba 70'' Ultra HD 4K Smart Led TV 26.999 TL
Onvo 65'' Ultra HD WEBOS 2.0 LED Tv 16.999 TL
Philips 55'' UHD Smart LED Tv 21.999 TL
Toshiba 55'' Ultra HD Android TV 14.999 TL
Reeder S19 Max 4/128 GB Cep Telefonu 3.999 TL
GoSmart TWS 15 Bluetooth Kulaklık/ Powerbank 239 TL
Piranha Bluetooth Speaker 249 TL
Seldur 15 W Led Ampul 44.90 TL
Regal Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL
Hyundai Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2.499 TL
SEG Buzdolabı 8.999 TL
Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 2.399 TL
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.199 TL
Homend Royaltea 1741H Çelik Çay Makinesi 1.499 TL
Sinbo Kahve & Baharat Öğütücü 439 TL
Kiwi Tost Makinesi 1.399 TL
Aprilla Erkek Bakım Seti 439 TL
Sinbo Saç Kurutma Makinesi 399 TL
Oral-B Easy Clean Diş Fırçası 699 TL
Oral-B Cross Action Yedek Başlık 6'lı 499 TL
Aprilla Şarjlı Sporcu Masaj Aleti 599 TL
Aprilla Tıraş Makinesi 239 TL
Paşabahçe Kapaklı Cam Kase 2'li 59,90 TL
Frech Press 99,90 TL
Cam Motivasyon Matarası Çeşitleri 59,90 TL
Karma Ahşap Ürünler 29,90 TL
Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası 279 TL
Hascevher Tava ve Sahan Seti 449 TL
Sinbo Ahşap Kapaklı Katlanabilir Ekmek Dolabı 229 TL
Süzgeç 3'lü 139 TL
Katlanabilir Rende 64,90 TL
Oval Kaydırmaz Tepsi 49,90 TL
Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.199 TL
Masa Takımı 4.999 TL
Piranha Darbeli Matkap 499 TL
Piranha Avuç Taşlama 499 TL
Piranha Dekupaj Testere 499 TL
Piranha 12 V Akülü Vidalama Seti 549 TL
14'' Takım Çantası 89,90 TL
Şarjlı Vidalama 55 Parça 399 TL
Piranha Oto Cam Sileceği 39,90 TL
Araç için -21 Derece Antifrizli Cam Suyu 5 L 49,90 TL
Oyuncak Çeşitleri; Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 179 TL
Pamuklu Tv Battaniyesi 129 TL
Büyük Boy ABS Valiz 729 TL
Orta Boy ABS Valiz 629 TL
Kabin Boy ABS Valiz 529 TL
Bu fiyatlar 29 Şubat 2024 tarihinde geçerli olup, stoklarla sınırlıdır. Ayrıca, ürünlerin fiyatları ve stok durumları mağazalara göre değişiklik gösterebilir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.