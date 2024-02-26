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Hatay Reyhanlı Belen Antakya ve Altınözü etkilenecek 

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27 Ocak 2024 tarihinde Hatay'da elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesinti, Toroslar Elektrik tarafından gerçekleştirilecek ve birçok ilçeyi etkileyecek. Kesinti, sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek. Elektrik kesintisi, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları, arıza gibi nedenlerle yapılacak

Hatay Reyhanlı Belen Antakya ve Altınözü etkilenecek  mask
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27 Ocak 2024 tarihinde Hatay'da elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesinti, Toroslar Elektrik tarafından gerçekleştirilecek ve birçok ilçeyi etkileyecek. Kesinti, sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek. Elektrik kesintisi, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları, arıza gibi nedenlerle yapılacak.

Hatay elektrik kesintisi işleminden etkilenecek ilçeler şunlar: Hatay, Reyhanlı, Belen, Antakya ve Altınözü. Elektrik kesintisi, 27 Şubat 2024 Salı günü gerçekleştirilecek ve aşağıda belirtilen saatler arasında olacak.

09:00 - 17:00 arası: Bakım Çalışması

09:30 - 17:30 arası: Bakım Çalışması

10:00 - 18:00 arası: Bakım Çalışması

10:30 - 18:00 arası: Bakım Çalışması

Etkilenen cadde ve sokaklar şunlar:

7155., 7163., 7160., 7167., 7182., 7159., 7161., 7178., Azgınlık 1, 7174., 7173., 7171., 7177., 7176., 7179., 7162., Aşağı, 7169., 7151., Yukarı, Azgınlı, Cami 12, Karanfil, Okul 10, Cumhuriyet, Fatih Sultan Mehmet, Mehmet Akif Ersoy 10, Yonca, 2942, 2941, 3216, 3224, 2901., 2911, 2920, 3218, 3201, Benlidere 2, 2912, Benlidere, Yapraklı, 2908, 3222, Kömürçukuru, Çevre Yolu, 2311., A 3 Çıkmaz, 47., Güneş 4, Atatürk (Yeni), Cumhuriyet 11, 2632., İstiklal (Yeni), Barış, 78., 2719., 67., 77., Gazi (Yeni), 2704., Pir Sultan Abdal, İstiklal, 76., 2702., 2703., 2701., Bağdat, Ekin 1, Yayla 5, 60., Atatürk 16, Gizem, Ata, Nazım Hikmet 2, 2490., İlkevler 5., İlim, Erbaşı, Erbaşı 5, Erbaşı 1, Erbaşı 7, Erbaşı 4, Erbaşı 6.

 

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26 Şub 2024 - 12:28 Hatay- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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