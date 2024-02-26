Hatay Reyhanlı Belen Antakya ve Altınözü etkilenecek 

27 Ocak 2024 tarihinde Hatay'da elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesinti, Toroslar Elektrik tarafından gerçekleştirilecek ve birçok ilçeyi etkileyecek. Kesinti, sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek. Elektrik kesintisi, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları, arıza gibi nedenlerle yapılacak.
Hatay elektrik kesintisi işleminden etkilenecek ilçeler şunlar: Hatay, Reyhanlı, Belen, Antakya ve Altınözü. Elektrik kesintisi, 27 Şubat 2024 Salı günü gerçekleştirilecek ve aşağıda belirtilen saatler arasında olacak.
09:00 - 17:00 arası: Bakım Çalışması
09:30 - 17:30 arası: Bakım Çalışması
10:00 - 18:00 arası: Bakım Çalışması
10:30 - 18:00 arası: Bakım Çalışması
Etkilenen cadde ve sokaklar şunlar:
7155., 7163., 7160., 7167., 7182., 7159., 7161., 7178., Azgınlık 1, 7174., 7173., 7171., 7177., 7176., 7179., 7162., Aşağı, 7169., 7151., Yukarı, Azgınlı, Cami 12, Karanfil, Okul 10, Cumhuriyet, Fatih Sultan Mehmet, Mehmet Akif Ersoy 10, Yonca, 2942, 2941, 3216, 3224, 2901., 2911, 2920, 3218, 3201, Benlidere 2, 2912, Benlidere, Yapraklı, 2908, 3222, Kömürçukuru, Çevre Yolu, 2311., A 3 Çıkmaz, 47., Güneş 4, Atatürk (Yeni), Cumhuriyet 11, 2632., İstiklal (Yeni), Barış, 78., 2719., 67., 77., Gazi (Yeni), 2704., Pir Sultan Abdal, İstiklal, 76., 2702., 2703., 2701., Bağdat, Ekin 1, Yayla 5, 60., Atatürk 16, Gizem, Ata, Nazım Hikmet 2, 2490., İlkevler 5., İlim, Erbaşı, Erbaşı 5, Erbaşı 1, Erbaşı 7, Erbaşı 4, Erbaşı 6.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.