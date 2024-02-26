26 Şub 2024 - 12:28 - Gündem

Hatay Reyhanlı Belen Antakya ve Altınözü etkilenecek

27 Ocak 2024 tarihinde Hatay'da elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesinti, Toroslar Elektrik tarafından gerçekleştirilecek ve birçok ilçeyi etkileyecek. Kesinti, sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek. Elektrik kesintisi, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları, arıza gibi nedenlerle yapılacak