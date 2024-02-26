Ayaydın’dan destek çağrısı!

Malatyalı çiftçilerin içinde bulunduğu durumu bir kez de Pütürge Ziraat Odası Başkanı Kürşat Ayaydın anlattı. Mazottan gübreye, tohumdan ilaca, kayısı ağaçlarını bekleyen tehlikeden çiftçilere verilen desteklere kadar her şeyi anlatan Ayaydın, BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Çiftçilerin işinin mazotla, gübreyle, işçilikle, tohumla olduğuna dikkat çeken Ayaydın, şu anda nedense en büyük darbenin çiftçiye vurulduğunu ileri sürerek, bunu anlayamadıklarını dile getirdi.

“ÇİFTÇİ ARTIK BIKTI”

Çiftçinin artık üretemediğini ifade eden Ayaydın,

“Şu anda ekim, çiftçinin tarlaya gidip çalışma zamanı. Çiftçi ne yapacak traktörünü çıkartacak, işçi tutacak. Şu anda biz bahçede çalıştıracak günlüğü bin 500-2 bin liraya işçi bulamıyoruz. Mazot biliyorsunuz 45 liralara kadar çıktı. Şu anda tekrar 43-44 liralara düştü ama bu çiftçi için büyük bir rakam. İklimsel değişiklikten dolayı çiftçilerimiz kayısılardan dolayı çok korkuyorlar. Çok kırılgan, nadir bir meyvemiz var bizim. Ben bunu her zaman söylüyorum, kayısı artık yavaş yavaş Malatya'yı terk etmeye başladı. Kayısı gerçekten Malatya'yı terk ediyor. İklim anlamında, yapılan zamlar anlamında terk ediliyor. Çiftçi artık bıktı. Çiftçi artık üretemiyor. Mazot desteğini biz yeterli bulmuyoruz. Bunu her zaman beyan ediyoruz. Yatı olan, şu anda çiftçinin beşte bir fiyatına yatına yakıt koyuyor. Bu adamın amacı ne, gezmek. Peki çiftçinin amacı ne, kendi geçimi için, ülkesi için üretmek. Şimdi bu durumda bakıyorsunuz amacı gezmek olana devlet destek verirken amacı üretmek olana devlet tam anlamıyla destek vermiyor. Bu hak mı, adalet mi?”

şeklinde konuştu.

“ÇİFTÇİMİZ DESTEKLENMELİ”

Hükümetin neler yapması gerektiğini dile getiren Ayaydın,

“Hükümet ilk önce tarlasına küsmüş çiftçisini tarlasıyla barıştırmalı. Bakın deprem yaşadık. Deprem yaşayan 11 ilin içerisinde en ağır hasar alan illerden biriyiz. Bir kayısımızı sahip çıkamadılar. Geçen sene biz 200-300 liraya işçi tutarken, 400-500 liraya işçi tuttuk. Maliyetler yüzde 200 arttı. Nedense bizim kayısımız 20 lira aşağıya düştü. Biz diyoruz ki, kayısıyı ve çiftçiyi artık şu tüccarın elinden kurtarın. Ama bunu nedense devletimize bir türlü anlatamadık. Çiftçimiz desteklenmeli. Kayısı nazik bir meyve. Eksi 3’leri gördüğü zaman yanıyor. Kayısıyı biz dalından koparana kadar elimiz yüreğimize. ‘Acaba yağmur mu çürüttü, rüzgar mı döktü, soğuk mu vurdu, dolu mu yağacak?’ diye tedirginiz. Çiftçiler sabahleyin kalktığı zaman ilk işi dışarıya bakarak, ‘Kayısısına bir şey olmasın’ diye dua ediyor. Dalından koparana kadar kayısımız tehlikede”

diye konuştu.

“KAYISI ÜRETİCİSİNİN NE SUÇU VAR?”

Kayısının stratejik bir meyve olduğunu da dile getiren Ayaydın şunları kaydetti:

“Kayısımız devlet için stratejik bir ürün. Çünkü Malatya olarak dünya kayısı piyasasının sahibiyiz. Ama biz bu stratejik ürünü de kaybediyoruz. Şu anda 700 bin tonlardayız. 150-200 bin tonlarda olan ülkeler şu anda 550-600 bin tonlarla hemen hemen bizi yakalamış durumda. Niye, devlet destek veriyor çiftçisine. Devlet stratejik ürününe destek veriyor. Karadeniz Bölgesi'ndeki çay, fındık üreticilerine destek veriliyor da, kayısı üreticisinin ne suçu var? Kayısı da stratejik bir ürün. Dünya kayısı piyasasını elimizde tutabilmemiz için çiftçiyi desteklememiz lazım. Desteklerimiz yetersiz. .Çiftçinin daha çok desteklenmesi gerekiyor. Şunu istiyoruz: Şu anda çiftçi en büyük sıkıntısı mazot, gübre, tohum, ilaç, işçilik. Devlet hiç yoktan mazot, gübre desteklerini arttırmalı ve alan bazlı destek mutlaka ve mutlaka kayısıya verilmeli. Nohutta uygulanan destek kayısı da uygulanmalı. Gelecekte ağaçlarımızı kesmemek, üretimden düşmememiz için hiç yoktan devletimiz de elini taşın altına koyması, belirli konularda çiftçiye destek olması lazım. Artık çobana, çiftçiye kazamadığı için kız vermiyorlar. Çiftçinin şu anda bir güvencesi yok. Çiftçi satabilecek miyim korkusuyla üretim yapıyor. Herkes bir otursun düşünsün.”