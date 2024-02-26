Bereket ayına girerken marketlerde son durum

Bereket ve 11 ayın sultanı olan Ramazan ayına girmemize sayılı günler kala vatandaşlar alışveriş yapmaya başladılar. Peki Ramazan ayında en çok tüketilen temel gıda ürünlerinde fiyatlar ne durumda? BUSABAH Medya olarak Ramazan ayını karşılamamıza sayılı günler kala yerel, Tarım Kredi Kooperatif marketi ve ulusal marketlerdeki fiyatları sizler için karşılaştırdık.

İşte Ramazan ayında en çok tüketilen gıda fiyatlarının marketlere göre karşılaştırılması:

Yerel marketlerde fiyatlar şu şekilde:

1 litrelik ayçiçeği yağı 49.95 TL

4 litrelik ayçiçeği yağı 205 TL

1 litrelik süt 29.90 TL

1 kilo mercimek 47.50 TL

2 kilo pirinç 164.95 TL

1 kilo kuru fasulye 89.95 TL

1 kilo pilavlık bulgur 24.95 TL

30’lu yumurta 98.50 TL

1 kilo çay 148.95 TL

3 kilo salça 159.90 TL

5 kilo şeker 139.95 TL

5 kilo un 99.90 TL

500 gram makarna çeşitleri 16.95 TL.

Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki fiyatlar ise:

1 litrelik ayçiçeği yağı 43.50 TL

5 litrelik ayçiçeği yağı 194.50 TL

1 litre süt 25 TL

1 kilo mercimek 24 TL

2,5 kilo pirinç 98.90 TL

1 kilo kuru fasulye 57.50 TL

1 kilo pilavlık bulgur 26.50 TL

30’lu yumurta 87.50 TL

1 kilo çay 105.90 TL

830 gram salça 39.50 TL

2 kilo toz şeker 58.50 TL

5 kilo un 79 TL

Makarna çeşitleri 16.50 TL

Ulusal marketlerde fiyatlar:

4.5 litre ayçiçeği yağı 199.50 TL

1 litre süt 27.50 TL

1 kilo mercimek 34.90 TL

2 kilo pirinç 44.50 TL

1 kilo kuru fasulye 54.90 TL

1 kilo pilavlık bulgur 24.50 TL

30’lu yumurta 88.90 TL

1 kilo çay 149.50 TL

830 gram salça 31.90 TL

2 kilo toz şeker 58.50 TL

5 kilo un 87.75 TL

Makarna çeşitleri 10.50 TL

Perakende ürünlerdeki fiyat artışı Ramazan kolilerine yansıdı:

1 litrelik ayçiçeği yağı, 1 kilo nohut, 1 kilo mercimek, 1 kilo pilavlık pirinç, 1 kilo pilavlık bulgur, 1 kilo toz şeker, 1 kilo un, 500 gram çay, 830 gram salça, 500 gram makarna, 750 gram tuz ve 2 adet hazır çorba içeren bir Ramazan kolisinin fiyatı 449.90 TL.