Kimse buralara sahip çıkmıyor

6 Şubat depremlerinin ardından yerle bir olan kasap ve balık pazarı esnafları çevre yolunun altında bulunan adliye binasının otopark alanında hizmet vermeye başlamışlardı ancak işyerlerine kavuştuktan sonra yaşanan sorun ve sıkıntılarla kimsenin ilgilenmediğini ifade eden balık esnafları BUSABAH aracılığı ile yetkililere seslendiler.

Yol sorunu ile birlikte tanıtım sorunu da yaşadıklarına vurgu yapan esnaflar vatandaşların hala yüzde 60’ının yeni et ve balık pazarının yerini bilmediklerinin altını çizdiler.

“HEM HALKIMIZI MAĞDUR EDİYORLAR HEM DE BİZİ”

Balıkçı pazarı esnaflarından Mahmut Şişman, et ve balık pazarının önünde bir yol sorunu olduğunu söyleyerek,

“Öncelikle buranın yapımında emeği geçenlerden Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz, bu deprem sürecinde işsiz ve dükkansız kalırken, yeniden iş yerlerimize kavuştuk fakat işyerlerimize kavuştuktan sonra sahipsiz kaldık. Et ve balık pazarımızın önünde gerçekten büyük bir yol sorunu var. Her gün burada birileri kafasına göre kazı yapıyor, konteyner koyuyorlar. Belediye ile hiçbir alakası yok tamamen özel şirketler bunu yapıyorlar ama hem halkımızı mağdur ediyorlar hem de bizi. Kimse buraya aracı ile giremiyor ki bizim buraya taşındıktan sonraki sevincimiz eski kasap pazarı gibi olmaması, vatandaş artık rahatlıkla arabası ile gelecek, otoparka arabasını park edecek balığını, etini alacak, alışverişini yapacak ve gidecek diye çok sevindik; ama yapıldıktan sonra kimse buralara sahiplik etmiyor. Buraya her gün bir vinç geliyor, bir şeyler yapılıyor ama kimin ne yaptığı belli değil. Bu çok büyük bir sorun, bunu yetkililerimize duyurmak istiyorum”

şeklinde konuştu.

“TANITIMI TAM YAPILMADI”

Ayrıca yeni et ve balık pazarının yeteri kadar tanıtımının yapılmadığını belirten esnaf Şişman,

“Yeni Kasap Pazarımızın tanıtımı tam yapılmadı, çevre yolunun altında kaldığı için çoğu vatandaş bilmiyor, çevre yolunun üstüne otobüs duraklarının olduğu alana görünecek bir şekilde güzel bir pankart veya tabela yapılsa vatandaş burada olduğumuzdan haberdar olur. 2,5 aydır buradayız ama ‘Buranın etrafında 8 tur attım bir türlü bulamadım’ diyenler var. Bu konuda muzdaripiz”

dedi.

“BİR ÇÖZÜM YOLU BULUNMASINI İSTİYORUZ”

Balıkçı Pazarının önünde 2-3 günde bir kazı yapıldığını dile getiren Ferhat Buluş isimli esnaf ise,

“Yerimizde sıkıntılar çok oluyor, ulaşım noktasında sıkıntılar yaşanıyor, durmadan kazılar oluyor, yollar kapanıyor. Bundan dolayı vatandaşın buraya gelmesi sıkıntılı oluyor. Burada şantiye personelleri 2-3 günde bir durmadan yolları kazdığı için sıkıntılar oluyor. Yetkililerin buna bir çözüm yolu bulmasını istiyoruz. Bir seferde hepsini yapıp çıksınlar, 2 günde bir kazı yapıldığında müşteri geldiği zaman arabayla buraya ulaşım sağlayamıyor”

ifadelerine yer verdi.

“YÜZDE 60’I BURAYI BİLMİYOR”

Güncel balık fiyatları hakkında da bilgi veren esnaf Buluş,

“Balık satışları hafta içi biraz düşük hafta sonu ise normal oluyor. Fiyatlar normal yüksek değil. İstavritin kilosu 120, hamsi 120, somon 170, alabalık 150 lira. Vatandaşın hala yüzde 60’ı burayı bilmiyor. Biz 2-2,5 aydır buradayız vatandaşlar gelip daha yeni gördüklerini söylüyorlar. Şu an en çok istavrit, uskumru, hamsi, alabalık ve somon satılıyor. Fiyatlarımızda gayet normal yüksel değil istavritin kilosu 120 lira zaten geçen sene 80 liraydı. Nakliye ve diğer giderleri düşündüğünüz zaman şu anda fiyatlar çok uygun. Şu anda balığın tam zamanı, balık tüketmek lazım. Özellikle hamsi, uskumru, somon ve istavrit Omega 3 bakımından çok faydalı balıklar”

açıklamasında bulundu.