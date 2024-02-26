Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek göstergeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, lisans ve ön lisans mezunu, teknik hizmet sınıfında yer alan tekniker ve teknisyenlerin ek göstergelerinin 3600 ek göstergeye çıkarılması için gerek komisyon aşamasında geren genel kurul aşamasında adaletsizliği dile getirdiklerini vurguladı.

“Sesimizin duyulması geç de olsa; adaletsizliğin görüldüğünü ve haksızlığın giderilmesi için doğru adımın atıldığını göstermiştir” diyen Yalçın, “7. Dönem Toplu Sözleşme Toplantı Tutanağı ile 1. dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek göstergeyi vermeyi kayıt altına alan hüküm karara yansıdı. Bunu ötelemeden harekete geçirmek ve birinci dereceye yükselen kamu görevlisine 3600 ek göstergeyi vermek lazım. Düzenleme, Sadece ek göstergeleri kapsamamalı, tazminat yansıtma oranlarının da adil ve makul bir seviyede düzenlenmesi gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Genel Başkan Yalçın, toplu sözleşme masasında tüm hizmet kollarında yetkili olan Memur-Sen’in görüşleri alınmadan yapılan düzenlemelerin sistem içerisinde çarpıklığa ve çatışmaya sebebiyet verdiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Mali, sosyal ve özlük haklara ilişkin birbirine yakın ve benzer olan unvanlar arasında daha önceden yapılan farklı düzenlemeler maalesef sorunu çığ gibi büyütüyor. Toplu sözleşme kapsamında olmayan, yeterli özen gösterilmeyen talepler, sosyal taraflar dikkate alınarak kamu işvereni tarafından masaya getirilseydi ölçüp biçer, oluşturabileceği eşitsizlikleri söyler, adaletsizliklerin giderilmesini sağlardık.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı