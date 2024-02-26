26 Şub 2024 - 11:04- Gündem G:

Şubat ayı felaket ayı! Bir facia haberi de Elazığ’dan geldi

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Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen heyelan faciasıyla yasa büründü. Bir kara haberde bugün Elazığ’ın Alacakaya ilçesinden geldi.

Şubat ayı felaket ayı! Bir facia haberi de Elazığ’dan geldi mask
Şubat ayı felaket ayı! Bir facia haberi de Elazığ’dan geldi
Şubat ayı felaket ayı! Bir facia haberi de Elazığ’dan geldi
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Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen heyelan faciasıyla yasa büründü. Bir kara haberde bugün Elazığ’ın Alacakaya ilçesinden geldi.

Şubat ayı felaket ayı! Bir facia haberi de Elazığ’dan geldi

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. Meydana gelen faciada ilk belirlemelere göre 4 işçi göçük altında kaldığı belirtildi.

Şubat ayı felaket ayı! Bir facia haberi de Elazığ’dan geldi

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde meydana gelen göçükte 4 işçinin toprak altında kaldığı ve bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ve çok sayıda güvenlik güçlerinin sevk edildiği gelen bilgiler arasında.

Şubat ayı felaket ayı! Bir facia haberi de Elazığ’dan geldi

2 işçi kurtarıldı, 2 işçi göçük altında

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. 2 işçi göçük altından kurtarılırken 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Şubat ayı felaket ayı! Bir facia haberi de Elazığ’dan geldi

Olay, sabah saatlerinde Alacakaya ilçesinde bulunan krom üretimi yapılan maden ocağında meydana geldi. Krom çıkartılan maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden biri kendi imkanları ile çıkarken, diğer işçi UMKE ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarılıp ambulansa alındı.
Şubat ayı felaket ayı! Bir facia haberi de Elazığ’dan geldi

Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Şubat ayı felaket ayı! Bir facia haberi de Elazığ’dan geldi
 
Şubat ayı felaket ayı! Bir facia haberi de Elazığ’dan geldi
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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26 Şub 2024 - 11:04 Elaziğ- Gündem

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