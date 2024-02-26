Şubat ayı felaket ayı! Bir facia haberi de Elazığ’dan geldi

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen heyelan faciasıyla yasa büründü. Bir kara haberde bugün Elazığ’ın Alacakaya ilçesinden geldi.
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. Meydana gelen faciada ilk belirlemelere göre 4 işçi göçük altında kaldığı belirtildi.
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde meydana gelen göçükte 4 işçinin toprak altında kaldığı ve bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ve çok sayıda güvenlik güçlerinin sevk edildiği gelen bilgiler arasında.
2 işçi kurtarıldı, 2 işçi göçük altında
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. 2 işçi göçük altından kurtarılırken 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Olay, sabah saatlerinde Alacakaya ilçesinde bulunan krom üretimi yapılan maden ocağında meydana geldi. Krom çıkartılan maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden biri kendi imkanları ile çıkarken, diğer işçi UMKE ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarılıp ambulansa alındı.
Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.