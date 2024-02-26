Kırklareli’nde yaşayanlar Çarşamba günü dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklaerli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
28 ŞUBAT KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: KOFÇAZ
Mahalle Adı
Kula
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
28.02.2024 Çarşamba Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
28.02.2024 Çarşamba Saati: 15:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Geçitağzı
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
28.02.2024 Çarşamba Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
28.02.2024 Çarşamba Saati: 15:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Çağalayık-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
28.02.2024 Çarşamba Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
28.02.2024 Çarşamba Saati: 15:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Karacaoğlan-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
28.02.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
28.02.2024 Çarşamba Saati: 16:00
İLÇE: DEMİRKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Orhaniye
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
28.02.2024 Çarşamba Saati: 11:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
28.02.2024 Çarşamba Saati: 17:00
İLÇE: DEMİRKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Hamdibey
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
28.02.2024 Çarşamba Saati: 11:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
28.02.2024 Çarşamba Saati: 17:00
İLÇE: DEMİRKÖY
Mahalle Adı
Armutveren-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
28.02.2024 Çarşamba Saati: 11:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
28.02.2024 Çarşamba Saati: 17:00
İLÇE: DEMİRKÖY
Mahalle Adı
Balaban-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
28.02.2024 Çarşamba Saati: 11:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
28.02.2024 Çarşamba Saati: 17:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.