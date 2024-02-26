Kırklareli’nde yaşayanlar Çarşamba günü dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklaerli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

28 ŞUBAT KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KOFÇAZ

Mahalle Adı

Kula

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.02.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.02.2024 Çarşamba Saati: 15:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Geçitağzı

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.02.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.02.2024 Çarşamba Saati: 15:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Çağalayık-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.02.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.02.2024 Çarşamba Saati: 15:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Karacaoğlan-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.02.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.02.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: DEMİRKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Orhaniye

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.02.2024 Çarşamba Saati: 11:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.02.2024 Çarşamba Saati: 17:00

İLÇE: DEMİRKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Hamdibey

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.02.2024 Çarşamba Saati: 11:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.02.2024 Çarşamba Saati: 17:00

İLÇE: DEMİRKÖY

Mahalle Adı

Armutveren-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.02.2024 Çarşamba Saati: 11:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.02.2024 Çarşamba Saati: 17:00

İLÇE: DEMİRKÖY

Mahalle Adı

Balaban-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.02.2024 Çarşamba Saati: 11:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.02.2024 Çarşamba Saati: 17:00