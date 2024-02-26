Edirne’de yaşayanlar Salı ve Çarşamba günü dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
27 ŞUBAT SALI EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ:
İLÇE: ENEZ
Mahalle Adı
Sultaniçe-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
27.02.2024 Salı Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
27.02.2024 Salı Saati: 17:00
İLÇE: UZUNKÖPRÜ
Mahalle Adı
Gazihalil-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
7 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
27.02.2024 Salı Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
27.02.2024 Salı Saati: 16:00
İLÇE: KEŞAN
Mahalle Adı
Siğilli-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
27.02.2024 Salı Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
27.02.2024 Salı Saati: 15:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Sarıcapaşa
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
27.02.2024 Salı Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
27.02.2024 Salı Saati: 13:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Şükrüpaşa
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
27.02.2024 Salı Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
27.02.2024 Salı Saati: 17:00
İLÇE: ENEZ
Mahalle Adı
Çavuşköy-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
27.02.2024 Salı Saati: 14:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
27.02.2024 Salı Saati: 18:00
28 ŞUBAT ÇARŞAMBA EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ:
İLÇE: ENEZ
Mahalle Adı
Sultaniçe-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
28.02.2024 Çarşamba Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
28.02.2024 Çarşamba Saati: 17:00
İLÇE: KEŞAN
Mahalle Adı
Pırnar-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
28.02.2024 Çarşamba Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
28.02.2024 Çarşamba Saati: 15:00
İLÇE: LALAPAŞA
Mahalle Adı
Sinanköy-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
28.02.2024 Çarşamba Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
28.02.2024 Çarşamba Saati: 12:30
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Koca Sinan
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
28.02.2024 Çarşamba Saati: 13:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
28.02.2024 Çarşamba Saati: 17:30
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.