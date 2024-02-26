Edirne’de yaşayanlar Salı ve Çarşamba günü dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

27 ŞUBAT SALI EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ:

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Sultaniçe-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

27.02.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

27.02.2024 Salı Saati: 17:00

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Gazihalil-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

27.02.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

27.02.2024 Salı Saati: 16:00

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Siğilli-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

27.02.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

27.02.2024 Salı Saati: 15:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Sarıcapaşa

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

27.02.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

27.02.2024 Salı Saati: 13:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Şükrüpaşa

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

27.02.2024 Salı Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

27.02.2024 Salı Saati: 17:00

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Çavuşköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

27.02.2024 Salı Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

27.02.2024 Salı Saati: 18:00

28 ŞUBAT ÇARŞAMBA EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ:

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Sultaniçe-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.02.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.02.2024 Çarşamba Saati: 17:00

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Pırnar-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.02.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.02.2024 Çarşamba Saati: 15:00

İLÇE: LALAPAŞA

Mahalle Adı

Sinanköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.02.2024 Çarşamba Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.02.2024 Çarşamba Saati: 12:30

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Koca Sinan

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.02.2024 Çarşamba Saati: 13:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.02.2024 Çarşamba Saati: 17:30