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Edirne’de yaşayanlar Salı ve Çarşamba günü dikkat!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Edirne’de yaşayanlar Salı ve Çarşamba günü dikkat! mask
Edirne’de yaşayanlar Salı ve Çarşamba günü dikkat!
Edirne’de yaşayanlar Salı ve Çarşamba günü dikkat!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Edirne’de yaşayanlar Salı ve Çarşamba günü dikkat!

27 ŞUBAT SALI EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ:

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Sultaniçe-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

27.02.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

27.02.2024 Salı Saati: 17:00

Edirne’de yaşayanlar Salı ve Çarşamba günü dikkat!

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Gazihalil-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

27.02.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

27.02.2024 Salı Saati: 16:00

Edirne’de yaşayanlar Salı ve Çarşamba günü dikkat!

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Siğilli-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

27.02.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

27.02.2024 Salı Saati: 15:00

Edirne’de yaşayanlar Salı ve Çarşamba günü dikkat!

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Sarıcapaşa

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

27.02.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

27.02.2024 Salı Saati: 13:00

Edirne’de yaşayanlar Salı ve Çarşamba günü dikkat!

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Şükrüpaşa

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

27.02.2024 Salı Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

27.02.2024 Salı Saati: 17:00

Edirne’de yaşayanlar Salı ve Çarşamba günü dikkat!

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Çavuşköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

27.02.2024 Salı Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

27.02.2024 Salı Saati: 18:00

28 ŞUBAT ÇARŞAMBA EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Edirne’de yaşayanlar Salı ve Çarşamba günü dikkat!

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Sultaniçe-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.02.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.02.2024 Çarşamba Saati: 17:00

Edirne’de yaşayanlar Salı ve Çarşamba günü dikkat!

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Pırnar-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.02.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.02.2024 Çarşamba Saati: 15:00

Edirne’de yaşayanlar Salı ve Çarşamba günü dikkat!

İLÇE: LALAPAŞA

Mahalle Adı

Sinanköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.02.2024 Çarşamba Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.02.2024 Çarşamba Saati: 12:30

Edirne’de yaşayanlar Salı ve Çarşamba günü dikkat!

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Koca Sinan

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.02.2024 Çarşamba Saati: 13:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.02.2024 Çarşamba Saati: 17:30

 

 

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26 Şub 2024 - 10:32 Edirne- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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