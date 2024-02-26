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Tekirdağ’da yaşayanlar Salı ve Çarşamba günü dikkat!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tekirdağ’da yaşayanlar Salı ve Çarşamba günü dikkat! mask
Tekirdağ’da yaşayanlar Salı ve Çarşamba günü dikkat!
Tekirdağ’da yaşayanlar Salı ve Çarşamba günü dikkat!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Tekirdağ’da yaşayanlar Salı ve Çarşamba günü dikkat!

27 ŞUBAT SALI TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ:

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Küçükyoncalı

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

27.02.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

27.02.2024 Salı Saati: 14:00

Tekirdağ’da yaşayanlar Salı ve Çarşamba günü dikkat!

İLÇE: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle Adı

Merkez-Bıyıkali

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

27.02.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

27.02.2024 Salı Saati: 13:00

Tekirdağ’da yaşayanlar Salı ve Çarşamba günü dikkat!

İLÇE: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle Adı

Merkez-Karacakılavuz

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

27.02.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

27.02.2024 Salı Saati: 13:00

İLÇE: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle Adı

Merkez-Karacakılavuz

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

27.02.2024 Salı Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

27.02.2024 Salı Saati: 18:00

28 ŞUBAT ÇARŞAMBA TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Tekirdağ’da yaşayanlar Salı ve Çarşamba günü dikkat!

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Yulaflı

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.02.2024 Çarşamba Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.02.2024 Çarşamba Saati: 02:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe Osb

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.02.2024 Çarşamba Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.02.2024 Çarşamba Saati: 02:00

Tekirdağ’da yaşayanlar Salı ve Çarşamba günü dikkat!

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Marmaracıkosb

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.02.2024 Çarşamba Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.02.2024 Çarşamba Saati: 02:00

Tekirdağ’da yaşayanlar Salı ve Çarşamba günü dikkat!

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Seymen

Tahmini Kesinti Süresi

9 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.02.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.02.2024 Çarşamba Saati: 18:00

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Edirköy

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.02.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.02.2024 Çarşamba Saati: 14:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Seymen

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.02.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.02.2024 Çarşamba Saati: 10:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Cumhuriyet

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.02.2024 Çarşamba Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.02.2024 Çarşamba Saati: 11:30

 

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26 Şub 2024 - 10:26 Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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