Malatyalılara yılda 698 milyon lira ek gelir sağlayacak projede sona yaklaşıldı

Malatya tarımı için büyük öneme sahip Yoncalı Barajı’nın inşaatı tamamlanırken iletim tünelinin tamamlanmasının ardından su tutmaya başlanılacak. 18 Aralık 2023 tarihinde yapılan Sulama şebekesi ihalesinin ardından ise Yoncalı Sulaması İsale tünelinde TBM ile kazı çalışmalarında sona doğru gelindi.

Yoncalı Sulaması kapsamında yapımı devam eden 9 bin 62 metre uzunluğunda ve 4,5 metre iç çapında olan tünelde sona doğru gelindiğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, ‘TBM ile tünel açmada 8.000 metre ilerleme sağlanmış olup tünelde ışığın görünmesine yaklaşık 1 km kaldı ” dedi.

MALATYALI ÜRETİCİLERE YILDA 698 MİLYON LİRA EK GELİR

Genel Müdür Mehmet Akif Balta, projeyle ilgili verdiği son bilgilerde temelden 98 metre yüksekliğinde olan Yoncalı Barajı’nın 114 milyon m su biriktirme hacminde ve 2,25 milyon m gövde dolgu hacmine sahip olduğunu söyledi. Malatya Yoncalı Barajı’nın diğer bileşenlerinin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarladaki verimin artacağını hem de yörede ürün çeşitliliğinin sağlanacağını dile getiren Balta, projenin tamamlanması ile birlikte bölgede tarımsal istihdama katkı sağlanacağını kaydetti. Yapılacak sulu tarım ile 174 bin 650 dekar tarım arazisinin sulanacağını dile getiren Genel Müdürü Balta, 2024 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 698 Milyon TL gelir artışı ayrıca 17 bin 409 kişiye ise tarımsal istihdam sağlanmasının da hedeflendiğini ifade etti.

DSİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Yoncalı Sulamasının tamamlanması ile projeden faydalanacak yerleşim birimlerinin ise şunlar olduğu açıklandı.

“Akören, Alhasuşağı, Armutlu, Asmaca, Aşağısülmenli, Bozan, Çavuş, Çevreli, Ermişli, Eymir, Gökağaç, Gümüşlü, Güngören, İsaköy, Karahöyük, Kızık, Kömürlük, Kuyudere, Morhamam, Tarlacık, Tatkınık, Yeniköy ve Yukarısürmenli”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı