26 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 26 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 26 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
26 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Atalan Eczanesi Battalgazi
Benzinlik Caddesi, Petrol Ofisi Devamı, Eskimalatya
24 saat açık
Şükrü Şireci Eczanesi Battalgazi
Atatürk(Kışla) Caddesi, No:37/A, Türkiye Finans Yanı (Defacto Üstü)
24 saat açık
Sarıcıoğlu Eczanesi Battalgazi
Sarıcıoğlu Mahallesi, Kübra Düğün Salonu 50 Metre Altı, No:24/A
24 saat açık
Tarık Eczanesi Yeşilyurt
Özalper Mahallesi, Özalper Sağlık Ocağı Karşısı
24 saat açık
Malatya Büyük Eczanesi Yeşilyurt
Ankara Asvaltı 6’ncı kilometre, Gözde Akademi Hastanesi Arkası, No:3
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.