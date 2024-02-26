- Sağlık

26 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 26 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 26 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

26 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 26 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 26 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

26 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Atalan Eczanesi Battalgazi

Benzinlik Caddesi, Petrol Ofisi Devamı, Eskimalatya

24 saat açık

Şükrü Şireci Eczanesi Battalgazi

Atatürk(Kışla) Caddesi, No:37/A, Türkiye Finans Yanı (Defacto Üstü)

24 saat açık

Sarıcıoğlu Eczanesi Battalgazi

Sarıcıoğlu Mahallesi, Kübra Düğün Salonu 50 Metre Altı, No:24/A

24 saat açık

Tarık Eczanesi Yeşilyurt

Özalper Mahallesi, Özalper Sağlık Ocağı Karşısı

24 saat açık

Malatya Büyük Eczanesi Yeşilyurt

Ankara Asvaltı 6’ncı kilometre, Gözde Akademi Hastanesi Arkası, No:3

24 saat açık”

 

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26 Şub 2024 - 09:45 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

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