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Malatya’da bahar havaları ne kadar devam edecek?

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Malatya’da bahar havaları ne kadar devam edecek? mask
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Meteoroloji Müdürlüğü, “Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” açıklamalarında bulundu.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının bugün şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve az bulutlu 12 derece,

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu 11 derece,

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu 9 derece,

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu 9 derece,

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu 12 derece,

Darende: Parçalı ve az bulutlu 12 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu 9 derece,

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu 10 derece,

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu 9 derece,

Kale: Parçalı ve az bulutlu 12 derece,

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu 10 derece,

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu 8 derece,

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu 12 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu 11 derece”

 

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26 Şub 2024 - 09:40 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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