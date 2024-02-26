- Gündem

Malatya’da 3 ilçe 17 mahalle etkilenecek

ABONE OL Google News Sayfamız

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya’da 3 ilçe 17 mahalle etkilenecek mask
Malatya’da 3 ilçe 17 mahalle etkilenecek
Malatya’da 3 ilçe 17 mahalle etkilenecek
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya’da 3 ilçe 17 mahalle etkilenecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna açıklamaya göre:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü, İkizce, Duruldu, Seyituşağı, Kuyulu, Kuşdoğan, Fatih, Aydınlar mahallelerine,

Malatya’da 3 ilçe 17 mahalle etkilenecek

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Sarıkız Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Kaldırım, İbrahimpaşa, Mehmet Paşa, Sayfiye, Kılıçbağı, Beybağı, Günpınar, Nadir mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Malatya’da 3 ilçe 17 mahalle etkilenecek

# Elektrik kesintisi, Malatya elektrik kesintisi, malatya, malatya FEDAŞ, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, son dakika elektrik kesintisi

26 Şub 2024 - 09:35 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL