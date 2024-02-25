Yeşil Topsöğüt Konutları mağdurları isyan etti “Olmayan evin borcunu ödüyoruz”

Malatya’da 6 Şubat depremlerinden yaklaşık 6 ay önce teslim edilen Yeşil Topsöğüt Konutları kullanılamaz hale geldi. Bu konutlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 3 defa ağır hasar verdiği ifade edilirken buradan daire satın alıp halen kredi borcunu ödeyen ve şimdi de TOKİ’ye borçlanacak olan vatandaşlar, resmen isyan ediyor.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Yeşilyurt Belediyesi tarafından 2020 yılında temeli atılan 136 daire, 7 blok ve 6 dükkândan oluşan ‘Yeşil Töpsöğüt Konutları’ ikiz depremlerden yaklaşık 6 ay önce sahiplerine teslim edilmişti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören konutlar için 3 defa ağır hasar verildi. Oradan daire satın alıp halen kredi borcunu ödeyen ve şimdi de TOKİ’ye borçlanacak olan vatandaşlar, resmen isyan ediyor.

“HAKİMBEY APARTMANI GİBİ OLMAK İSTEMİYORUZ”

Buradan ev alıp mağdur olan vatandaşlar,

“Evler kullanılmaz halde, kolonlar patlamış. Belediye Başkanı Mehmet Çınar evlerin sağlam olduğunu iddia ediyor. Evlerini sattığı vatandaşını bir kez bile sormayan Mehmet Çınar müttehitlere dava açacağına sitenin yıkımına karşı çıkmıştır. Bizler de ikinci bir Hakimbey Apartmanı olmak istemiyoruz. Borçlar var, ortada ev yok, mağduriyet var, ortada bir soruşturma bile yok”

sözlerini aktardılar.

“OLMAYAN EVE KREDİ ÖDÜYORUZ”

Vatandaşlardan biri de,

“Biz belediye konutları olduğu için, güvendiğimiz için aldık. Her konuda güvenilir denildi. Ama en sağlam olmayan yerlerden biriydi. Maddi anlamda da hem kredi çektik, yetmedi borçlandık. Şu an olmayan eve kredi ödüyoruz. Ya paramızı versinler, ya bize ev versinler, yıkıp yeniden yapsınlar. Onlar çocuklarımızın rızkıyla oynadılar”

diye konuştu.

“BU EVLERİN PARASINI ÖDEMEDEN BİR DE TOKİ’YE PARA MI ÖDEYECEĞİZ?”

Vatandaşlardan diğeri ise,

“TOKİ’den ev çıktı diyorlar. Biz bu evlerin parasını ödemeden bir de TOKİ’ye para mı ödeyeceğiz?”

dedi.

Bir mağdur vatandaş da,

“Bizim iki tane teklifimiz var. Ya güncel fiyattan ya da o günkü fiyatlardan bizim paralarımızı versinler. Arsalarını, evlerini alsınlar, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ya da TOKİ ile anlaşsınlar, 100 tane daireyse, hepsine versin. Herkes buradaki ödemeyi yapmaya devam etsin ama TOKİ’ye de borçsuz gitsin”

diye konuştu.