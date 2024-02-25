Kaybolan şahsın cesedi Dicle Nehri’nde bulundu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri’nde bulunan cesedin dün kaybolan kişiye ait olduğu belirlendi.

Dumlupınar Mahallesi’nde Dicle Nehri kenarında vatandaşlar tarafından bulunan ceset, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılmıştı. Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cesedin 43 yaşındaki Serdal Seven’e ait olduğu belirlendi. Cesedin Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Dün saat 15.00 sıralarında evden çıkıp bir daha haber alınamayan Serdal Seven’in ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı