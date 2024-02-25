Malatya’da 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi devam ediyor

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'ne devam edildi. A Grubunda Battalgazi Belediye Spor 30 puanla liderliğini sürdürürken, Hekimhan Girmanaspor 27 puanla ikinci sırada yer aldı.
Alınan toplu sonuçlar şöyle:
M.BEYDAĞI SPOR 0
ÇATYOL BLD. SPOR 3
1966 MALATYA 2
DARENDE SPOR 7
ATAKÖY SPOR 1
B.GAZİ BLD.SPOR 5
KONAK SPOR 3
KARAKAVAK SPOR 2
AKÇADAĞ SPOR 1
YEŞİL SÜRGÜ SPOR 1
KALE G.BİRLİĞİ SP. 2
ORDUZU SPOR 5
YAZIHAN BLD.SPOR 8
D.ŞEHİR BLD.SPOR 0
ERKENEK SPOR 0
H.HAN GİRMANA 6
BAY / Arapgir Gücü Spor
A Grubunda Battalgazi Belediye Spor 30 puanla liderliğini sürdürürken, Hekimhan Girmanaspor 27 puanla ikinci sırada yer aldı.
B Grubunda Yazıhan Belediyespor 22 puanla averajla 1 sırada, Akçadağspor 22 puanla averajla 2 sırada...
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.