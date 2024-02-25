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Malatya’da 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi devam ediyor

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Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'ne devam edildi. A Grubunda Battalgazi Belediye Spor 30 puanla liderliğini sürdürürken, Hekimhan Girmanaspor 27 puanla ikinci sırada yer aldı.

Malatya’da 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi devam ediyor mask
Malatya’da 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi devam ediyor
Malatya’da 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi devam ediyor
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Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'ne devam edildi. A Grubunda Battalgazi Belediye Spor 30 puanla liderliğini sürdürürken, Hekimhan Girmanaspor 27 puanla ikinci sırada yer aldı.

Alınan toplu sonuçlar şöyle:
M.BEYDAĞI SPOR 0
ÇATYOL BLD. SPOR 3

1966 MALATYA 2
DARENDE SPOR 7

Malatya’da 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi devam ediyor

ATAKÖY SPOR 1
B.GAZİ BLD.SPOR 5

KONAK SPOR 3
KARAKAVAK SPOR 2

Malatya’da 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi devam ediyor

AKÇADAĞ SPOR 1
YEŞİL SÜRGÜ SPOR 1

KALE G.BİRLİĞİ SP. 2
ORDUZU SPOR 5

Malatya’da 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi devam ediyor

YAZIHAN BLD.SPOR 8
D.ŞEHİR BLD.SPOR 0

ERKENEK SPOR 0
H.HAN GİRMANA 6

Malatya’da 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi devam ediyor

BAY / Arapgir Gücü Spor
A Grubunda Battalgazi Belediye Spor 30 puanla liderliğini sürdürürken, Hekimhan Girmanaspor 27 puanla ikinci sırada yer aldı.

B Grubunda Yazıhan Belediyespor 22 puanla averajla 1 sırada, Akçadağspor 22 puanla averajla 2 sırada...
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25 Şub 2024 - 21:46 Malatya- Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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