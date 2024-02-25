Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya kaza geçirdi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, Fırat Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, bir aracın çarpması sonucu yaralandı. İsmi henüz öğrenilemeyen vatandaş, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı