37 günlük bebek ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, akciğer enfeksiyonu şikayeti bulunan 37 günlük bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.
Bebeğin rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü ve burada yapılan muayene sonucunda akciğer enfeksiyonu (aspirasyon pnömonisi) teşhisi konulduğu öğrenildi. Minik bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.