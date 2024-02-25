37 günlük bebek ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, akciğer enfeksiyonu şikayeti bulunan 37 günlük bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Bebeğin rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü ve burada yapılan muayene sonucunda akciğer enfeksiyonu (aspirasyon pnömonisi) teşhisi konulduğu öğrenildi. Minik bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı