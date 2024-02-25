Eski futbolcusu maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Mardinspor'un eski futbolcusu Metin Can Yücesoy (59), Kızıltepe İlçe Stadı'nda eski takım arkadaşları ile maç yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde maç esnasında aniden fenalaşan Yücesoy'a takım arkadaşları hemen müdahale etti ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Yücesoy kurtarılamadı. Yücesoy'un cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı