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Eski futbolcusu maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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Mardinspor'un eski futbolcusu Metin Can Yücesoy (59), Kızıltepe İlçe Stadı'nda eski takım arkadaşları ile maç yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Eski futbolcusu maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti mask
Eski futbolcusu maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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Mardinspor'un eski futbolcusu Metin Can Yücesoy (59), Kızıltepe İlçe Stadı'nda eski takım arkadaşları ile maç yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Eski futbolcusu maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Akşam saatlerinde maç esnasında aniden fenalaşan Yücesoy'a takım arkadaşları hemen müdahale etti ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Yücesoy kurtarılamadı. Yücesoy'un cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Eski futbolcusu maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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25 Şub 2024 - 21:21 - Spor

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