Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya usulü pankek: Yumurtalı kebap köftesi

Malatya mutfağı, zengin lezzetleriyle Türk mutfağının önemli bir parçasını oluşturur. Şehrin öyle lezzetleri var ki, onları bir tadan ünlü İtalyan Şef Danilo Zanna gibi unutamıyor. O lezzetlerden biri de yumurtalı kebap köftesi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19358240/malatya-usulu-pankek-yumurtali-kebap-koftesi



Malatyalılar çok dertli! “Malatya’nın derdini dertlenen yok”

Malatya’daki son durumu ve şehrin sorunlarını BUSABAH Medya’ya anlatan Malatyalılara bir dokunduk bin ah işittik. “Malatya sahipsiz”, “Malatya’nın derdini dertlenen yok”, “Derdimizi anlatacak kimsemiz yok”, “Bu şehir 20 yıl kendine gelemez”, “Denetleme yok” gibi onlarca umutsuz cümle kuran Malatyalıların dikkat çektiği en önemli konu sahipsizlik...

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19358954/malatyalilar-cok-dertli-malatyanin-derdini-dertlenen-yok



Malatya’da hangi madenler var?

Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin gerek sanayi gerekse yer altı kaynakları bakımından önemli bir kenti. Şehir sahip olduğu jeolojik yapı gereği çeşitli maden yatakları oluşumu için uygun bir ortam sunuyor. Peki, Malatya’da hangi madenler bulunuyor?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19359147/malatyada-hangi-madenler-var



Vali Yazıcı’nın açıklamasından sonra büyük operasyon

Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı ve çok dikkat çeken, “Uyuşturucu konusunda çok kötüye gidiyoruz, sentetikler üretiliyor, daha kolay ulaşılıyor” açıklamasından sonra şehirde art arda operasyonlar yapıldı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan kapsamlı çalışmalarda binlerce sentetik ecza maddesi ve bazı malzemeler ele geçirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19360767/vali-yazicinin-aciklamasindan-sonra-buyuk-operasyon



Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor mu?

Kiralarda yüzde 25 zam sınırının uzatılmamasına karar verildiğine yönelik iddialar herkesin gündeminde. Peki, bunun doğruluğu var mı? Yetkili merciler hangi açıklamaları yaptı?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19361436/kiralarda-yuzde-25-zam-siniri-kalkiyor-mu



Uzmanlar şimdi o noktaya işaret ediyor “130 senedir orada deprem olmuyor”

Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, “Bu parçada 130 sene boyunca neredeyse 5,5'lik deprem dahi olmamıştır” dedi. Bilim Akademisi Üyesi ve Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Bu kadar hızlı hareket eden bir bölgenin herhangi bir yerinde deprem olması değil olmaması şaşırtıcı olur” diye konuştu. İşte uzmanların dikkat çektiği o nokta…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19362708/uzmanlar-simdi-o-noktaya-isaret-ediyor-130-senedir-orada-deprem-olmuyor