25 Şub 2024 - 20:51 - Siyaset

“Ahlaklı belediyecilik ile sağlam Malatya’yı inşa edeceğiz”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, “Vatandaşa satılacak binalar için çürük zeminde sınırsız kat izni verilirken, zenginlere yapılan villalar için en sağlam zemin seçilmedi mi? Biz ahlaklı ve adil belediyecilik yönetimini hatırlatmaya devam edeceğiz. Çünkü ahlakın olmadığı yerde sadece binalar değil, toplumlar da çöker. Ahlaklı belediyecilik ile sağlam Malatya’yı inşa edeceğiz, sağlam nesiller yetiştireceğiz” dedi.