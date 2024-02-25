Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım,
“Vatandaşa satılacak binalar için çürük zeminde sınırsız kat izni verilirken, zenginlere yapılan villalar için en sağlam zemin seçilmedi mi? Biz ahlaklı ve adil belediyecilik yönetimini hatırlatmaya devam edeceğiz. Çünkü ahlakın olmadığı yerde sadece binalar değil, toplumlar da çöker. Ahlaklı belediyecilik ile sağlam Malatya’yı inşa edeceğiz, sağlam nesiller yetiştireceğiz”
dedi.
Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, mahalle toplantılarında vatandaşlarla bir araya gelerek, seçim çalışmalarına devam etti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım,
“Üzülmeyin, umutsuzluğa teslim olmayın. Çünkü Yeniden Refah Partisi, sadece Malatya’da değil, Türkiye’nin her yerinde büyüyerek geliyor. Kendi yaptırdıkları anketlerde bile Yeniden Refah Partisi yükselen tek parti”
dedi.
Bilal Yıldırım,
“Diyorsunuz ki, ‘Seçtiğimiz belediye başkanı gelmiyor, milletvekilleri bizi unutuyor’. Siz bunlara 20 yıldır oy veriyorsunuz. Vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz; artık size hizmetin gelmesi için, sizi unutanları, bu seçimde sizde unutun. Siz onları unutun ki bu seçimde bir ders çıkarsınlar. Hükümete bir sarı kart gösterin. Bu gidişattan memnun değilseniz, onlara oy vermeyin. Bu bir Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, bu bir hükümet seçimi değil, bu bir milletvekilliği seçimi de değil. Bu seçim ülkenin bekasını ilgilendiren bir seçim değil, size hizmet getirecek belediye başkanını, size hizmet getirecek kadroları seçeceksiniz. Bu kadroda Yeniden Refah Partisinde var. Yeşilyurt bölgesinde özellikle aranan ve istenen bir belediye başkanı profili olarak Şehir Plancısı Murat Aslan’ı aday gösterdik. Vatandaşımız Yeşilyurt bölgesinde mimar, mühendis veya şehir plancısı olan bir aday istiyordu. Yeniden Refah Partisi olarak vatandaşımızın bu talebini yerine getirdik, şimdi sıra vatandaşımızın sandıkta Yeniden Refah Partisi’ne oy vermesinde”
diye konuştu.
“BİZ AHLAKLI VE ADİL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİNİ HATIRLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Ahlaklı belediyeciliği temel esas aldıklarını belirten Bilal Yıldırım şunları söyledi,
“Yeniden Refah Partisi olarak ‘Ahlak yoksa yıkım vardır’ diyoruz. Ama bundan dolayı birileri çok rahatsız oluyor. Onlara diyoruzki, eğer Malatya’da son 20 yılda ahlaklı bir belediyecilik sergilenmiş olsaydı, depremlerde bu kadar büyük bir yıkım olur muydu, yüzbinlerce Malatyalı mağdur olur muydu? Binaları kontrol ve denetlemekle yükümlü ve sorumlu olan Yeşilyurt Belediyesinin yaptığı daha 6 aylık binalar ağır hasar görmedi mi, Yeşilyurt Belediyesinin yaparak vatandaş sattığı binalar ağır hasarlı olduğu için yıkılmadı mı? Vatandaşa satılacak binalar için çürük zeminde sınırsız kat izni verilirken, zenginlere yapılan villalar için en sağlam zemin seçilmedi mi? Biz ahlaklı ve adil belediyecilik yönetimini hatırlatmaya devam edeceğiz. Çünkü ahlakın olmadığı yerde sadece binalar değil, toplumlar da çöker. Ahlaklı belediyecilik ile sağlam Malatya’yı inşa edeceğiz, sağlam nesiller yetiştireceğiz. Şunu hatırlatıyoruz; ahlaklı ve adil belediyeciliği ancak Milli Görüş çizgisinde olanlar yapabilir.”
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.