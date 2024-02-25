Zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta-Diyarbakır yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 3 kişi yaralandı.
Kaza, E.N.Ç, B.T ve E.D yönetimindeki otomobillerin karıştığı zincirleme kazada gerçekleşti. Yaralılar, olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.