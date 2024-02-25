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Zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta-Diyarbakır yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 3 kişi yaralandı.

Zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı mask
Zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta-Diyarbakır yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 3 kişi yaralandı.

Zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Kaza, E.N.Ç, B.T ve E.D yönetimindeki otomobillerin karıştığı zincirleme kazada gerçekleşti. Yaralılar, olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, Kahta, Kahta-Diyarbakır yolu, trafik kazası, kaza, yaralı, soruşturma

25 Şub 2024 - 20:16 - Asayiş

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