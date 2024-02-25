Zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta-Diyarbakır yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 3 kişi yaralandı.

Kaza, E.N.Ç, B.T ve E.D yönetimindeki otomobillerin karıştığı zincirleme kazada gerçekleşti. Yaralılar, olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı