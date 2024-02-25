Derin dondurucu hırsızlığı! Şüpheliler yakalandı

Kayseri'de, Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde bir işyerinden derin dondurucu çalındı.

Kayıp eşyanın bulunması için harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede harekete geçerek hırsızlık olayının şüphelilerini yakaladı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anları da inceleniyor. Şüphelilerin gözaltına alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı