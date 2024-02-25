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Dicle Nehri’nde bir erkek cesedi bulundu

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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri’nde bir erkek cesedi bulundu.

Dicle Nehri’nde bir erkek cesedi bulundu mask
Dicle Nehri’nde bir erkek cesedi bulundu
Dicle Nehri’nde bir erkek cesedi bulundu
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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri’nde bir erkek cesedi bulundu.

Dicle Nehri’nde bir erkek cesedi bulundu

Alınan bilgilere göre, Dumlupınar Mahallesi’nde Dicle Nehri kenarında vatandaşlar suda birinin hareketsiz halde yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dicle Nehri’nde bir erkek cesedi bulundu

Ekiplerin çalışması sonucu nehirden çıkartılan erkek cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Dicle Nehri’nde bir erkek cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# diyarbakır, Bismil, Dicle nehri, erkek ceset, otopsi, adli tıp kurumu

25 Şub 2024 - 20:08 - Asayiş

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