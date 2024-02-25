Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri’nde bir erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgilere göre, Dumlupınar Mahallesi’nde Dicle Nehri kenarında vatandaşlar suda birinin hareketsiz halde yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu nehirden çıkartılan erkek cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.