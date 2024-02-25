25 Şub 2024 - 20:00 - Gündem

Uzmanlar şimdi o noktaya işaret ediyor “130 senedir orada deprem olmuyor”

Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, “Bu parçada 130 sene boyunca neredeyse 5,5'lik deprem dahi olmamıştır” dedi. Bilim Akademisi Üyesi ve Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Bu kadar hızlı hareket eden bir bölgenin herhangi bir yerinde deprem olması değil olmaması şaşırtıcı olur” diye konuştu. İşte uzmanların dikkat çektiği o nokta…