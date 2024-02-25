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Uzmanlar şimdi o noktaya işaret ediyor “130 senedir orada deprem olmuyor”

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Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, “Bu parçada 130 sene boyunca neredeyse 5,5'lik deprem dahi olmamıştır” dedi. Bilim Akademisi Üyesi ve Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Bu kadar hızlı hareket eden bir bölgenin herhangi bir yerinde deprem olması değil olmaması şaşırtıcı olur” diye konuştu. İşte uzmanların dikkat çektiği o nokta…

Uzmanlar şimdi o noktaya işaret ediyor “130 senedir orada deprem olmuyor” mask
Uzmanlar şimdi o noktaya işaret ediyor “130 senedir orada deprem olmuyor”
Uzmanlar şimdi o noktaya işaret ediyor “130 senedir orada deprem olmuyor”
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Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt,

“Bu parçada 130 sene boyunca neredeyse 5,5'lik deprem dahi olmamıştır”

dedi.

Uzmanlar şimdi o noktaya işaret ediyor “130 senedir orada deprem olmuyor”

Bilim Akademisi Üyesi ve Jeolog Prof. Dr.

Okan Tüysüz,

“Bu kadar hızlı hareket eden bir bölgenin herhangi bir yerinde deprem olması değil olmaması şaşırtıcı olur”

diye konuştu.

Uzmanlar şimdi o noktaya işaret ediyor “130 senedir orada deprem olmuyor”

İşte uzmanların dikkat çektiği o nokta…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, dün Ege Denizi’nde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğüne deprem oldu. Uzmanlar ise farklı yorumlarda bulundu.

Uzmanlar şimdi o noktaya işaret ediyor “130 senedir orada deprem olmuyor”

“130 SENE BOYUNCA NEREDEYSE 5,5'LİK DEPREM DAHİ OLMAMIŞTIR”

Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt,

“Ege denizinde kuzey batı güney doğu doğrultulu 100 kilometre uzunluktaki doğrultu atımlı kırık üzerinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu kırığın güney doğu kısmında sürekli bu büyüklüklerde depremler olurken kuzey batı kısmında kalan 90 kilometre uzunluktaki parçasında 130 sene boyunca neredeyse 5,5'lik deprem dahi olmamıştır. Uzun süredir orta ve büyük boy deprem üretmemesi bize buranın deforme olduğunu ve stres biriktirdiğini göstermekte”

ifadelerine yer verdi.

Uzmanlar şimdi o noktaya işaret ediyor “130 senedir orada deprem olmuyor”

“DEPREM OLMAMASI ŞAŞIRTICI OLUR”

Bilim Akademisi Üyesi ve Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz,

“Ege'de niçin bu kadar çok deprem oluyor? Harita her bir ölçüm noktasının (okların başlangıcı) Avrasya'ya göre yıllık hareket miktarını ve yönünü gösteriyor (Ölçek sağ altta). Bu kadar hızlı hareket eden bir bölgenin herhangi bir yerinde deprem olması değil olmaması şaşırtıcı olur”

sözlerini aktardı.

Uzmanlar şimdi o noktaya işaret ediyor “130 senedir orada deprem olmuyor”

“AKTİF BİR FAYIN DEPREM TEHLİKE PARAMETRELERİ BELİRLENMEDEN…”

Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, İzmir’i işaret ederek,

“Aktif bir fayın deprem tehlike parametreleri (yıllık kayma hızı, tekrarlanma aralığı, en son ürettiği deprem tarihi-geçen süre) belirlenmeden, klavye başı, sosyal medya-yazılı/görsel basında o fayın deprem tehlikesinden söz etmek söz konusu değildir. *Gülbahçe (İzmir) Fay Zonu”

bilgilerini ifade etti.

Uzmanlar şimdi o noktaya işaret ediyor “130 senedir orada deprem olmuyor”

VAN’A DİKKAT ÇEKTİ

Van’da yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depreme de dikkat çeken Demirtaş,

“Van Gölü, Çolpan açıklarında, 25.02.2024, 05:58 Mw=3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. *23 Ekim 2011 Van depremi (Mw=7.2) sonrası, Van Gölü çevresinde, özellikle ERCİŞ FAY ZONU boyunca belirgin bir deprem etkinliği artışı gözlenmektedir. *0.12.2021'de Mw=4.9 olmuştu”

sözlerini kaydetti.

Uzmanlar şimdi o noktaya işaret ediyor “130 senedir orada deprem olmuyor”

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25 Şub 2024 - 20:00 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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