İbrahim Yattara'nın maçında hakeme saldırı!

Sivas'ta Süper Amatör Lig 1. Küme play-off mücadelesinde İmranlıspor ile Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor arasında gerçekleşen maç, büyük bir olaya sahne oldu.

Maçın 68. dakikasında İbrahim Yattara'nın formasını giydiği İmranlıspor'da yaşanan kavga, büyük bir kaosa neden oldu.

Maçın hakemi Batuhan Bolat, Cumhuriyet Üniversitesi Gençliksporlu futbolcu Emre Uyanık'a gösterdiği kırmızı kartın ardından bir anda saldırıya uğradı. Uyanık'ın sinirlenerek orta hakeme yumruklu saldırısı sonrasında saha içinde büyük bir kargaşa yaşandı. Maçın yardımcı hakemi de futbolculara karşı saldırgan bir tutum sergiledi.

Olayın büyümesi üzerine polis ekipleri müdahale etti ve kavga sona erdirildi. Ancak, yaşanan olaylar nedeniyle müsabaka hakemler tarafından tatil edildi. Hakeme saldıran futbolcu Emre Uyanık gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı