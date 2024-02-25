İbrahim Yattara'nın maçında hakeme saldırı!

Sivas'ta Süper Amatör Lig 1. Küme play-off mücadelesinde İmranlıspor ile Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor arasında gerçekleşen maç, büyük bir olaya sahne oldu.
Maçın 68. dakikasında İbrahim Yattara'nın formasını giydiği İmranlıspor'da yaşanan kavga, büyük bir kaosa neden oldu.
Maçın hakemi Batuhan Bolat, Cumhuriyet Üniversitesi Gençliksporlu futbolcu Emre Uyanık'a gösterdiği kırmızı kartın ardından bir anda saldırıya uğradı. Uyanık'ın sinirlenerek orta hakeme yumruklu saldırısı sonrasında saha içinde büyük bir kargaşa yaşandı. Maçın yardımcı hakemi de futbolculara karşı saldırgan bir tutum sergiledi.
Olayın büyümesi üzerine polis ekipleri müdahale etti ve kavga sona erdirildi. Ancak, yaşanan olaylar nedeniyle müsabaka hakemler tarafından tatil edildi. Hakeme saldıran futbolcu Emre Uyanık gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.