90+3’te gelen beraberlik (Mardin 1969 Spor - Arguvanspor)

TFF 3'üncü Lig 1’inci Grup 21’inci hafta maçında Mardin 1969 Spor’un konuğu olan Malatya Arguvan Spor, karşılaşmayı berabere bitirdi.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 21'inci hafta müsabakasında Mardin 1969 Spor, 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda Malatya Arguvan Spor'u konuk etti.
Müsabakayı Ali Emir Yolcu yönetti. Müsabakanın ilk yarısında Malatya Arguvan Spor'dan Yağız Rüştü Aktaş, 10'uncu dakikada 1 gol attı ve takım öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı 1-0'lık üstünlükle sonuçlandı.
İkinci yarıda Mardin 1969 Spor 90+3'te Serkan Köse'nin attığı golle eşitliği buldu. Maçta başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.