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90+3’te gelen beraberlik (Mardin 1969 Spor - Arguvanspor)

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TFF 3'üncü Lig 1’inci Grup 21’inci hafta maçında Mardin 1969 Spor’un konuğu olan Malatya Arguvan Spor, karşılaşmayı berabere bitirdi.

90+3’te gelen beraberlik (Mardin 1969 Spor - Arguvanspor) mask
90+3’te gelen beraberlik (Mardin 1969 Spor - Arguvanspor)
90+3’te gelen beraberlik (Mardin 1969 Spor - Arguvanspor)
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TFF 3'üncü Lig 1’inci Grup 21’inci hafta maçında Mardin 1969 Spor’un konuğu olan Malatya Arguvan Spor, karşılaşmayı berabere bitirdi.

90+3’te gelen beraberlik (Mardin 1969 Spor - Arguvanspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 21'inci hafta müsabakasında Mardin 1969 Spor, 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda Malatya Arguvan Spor'u konuk etti.

90+3’te gelen beraberlik (Mardin 1969 Spor - Arguvanspor)

Müsabakayı Ali Emir Yolcu yönetti. Müsabakanın ilk yarısında Malatya Arguvan Spor'dan Yağız Rüştü Aktaş, 10'uncu dakikada 1 gol attı ve takım öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı 1-0'lık üstünlükle sonuçlandı.

90+3’te gelen beraberlik (Mardin 1969 Spor - Arguvanspor)

İkinci yarıda Mardin 1969 Spor 90+3'te Serkan Köse'nin attığı golle eşitliği buldu. Maçta başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.

90+3’te gelen beraberlik (Mardin 1969 Spor - Arguvanspor)
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25 Şub 2024 - 17:53 Malatya- Spor

Mahreç  Besime Güner

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